Il calcio estivo si accende su Nove, la rete del gruppo Discovery, che per il mese di agosto ha in programma una serie di partite amichevoli di preparazione in vista della nuova stagione calcistica. Questa novità segna una svolta per il canale tradizionalmente poco incline alla programmazione sportiva, rafforzando la collaborazione con DAZN, partner strategico nel panorama della trasmissione di eventi calcistici in Italia.

Il calendario delle amichevoli su Nove

La programmazione prende il via mercoledì 6 agosto alle ore 21:30 con l’atteso confronto tra Aston Villa e Roma. Seguirà venerdì 8 agosto, sempre alle 21:30, la differita di Monaco-Inter, incontro che interessa particolarmente i tifosi nerazzurri in cerca di conferme per la prossima Serie A. Domenica 10 agosto sarà un pomeriggio di grande calcio internazionale con il match in diretta alle 17:30 di Borussia Dortmund-Juventus, una sfida che metterà alla prova le ambizioni europee della “Vecchia Signora”. La serata vedrà poi protagonista la differita di Chelsea-Milan alle 21:30, un confronto tra due club di grande tradizione europea. Infine, sabato 16 agosto, in prima serata alle 20:30, sarà trasmessa la partita tra Inter e Olympiacos, ulteriore tappa della preparazione estiva per la squadra di Simone Inzaghi.

L’ingresso del calcio su Nove rappresenta un passo importante che sottolinea la crescente sinergia tra Discovery e DAZN, due realtà che negli ultimi anni hanno stretto un rapporto sempre più stretto per contrastare la storica egemonia di Sky nel settore delle trasmissioni calcistiche.

Borussia Dortmund-Juventus: sfida di prestigio internazionale

Il match di domenica 10 agosto tra il Borussia Dortmund e la Juventus è uno degli appuntamenti più attesi di questa serie di amichevoli. Il Borussia Dortmund, fondato nel 1909 e con sede allo storico Signal Iduna Park da oltre 81.000 posti, è una delle società più prestigiose della Bundesliga tedesca. Con otto titoli nazionali, cinque Coppe di Germania e una Champions League vinta nel 1997, il club tedesco è noto per il suo stile di gioco dinamico e per la vivace tifoseria che rende l’atmosfera delle sue partite unica. La rosa attuale presenta talenti giovani e di valore, con un’età media di 26,4 anni e un bilancio trasferimenti positivo di quasi 20 milioni di euro in questa sessione estiva.

Dall’altra parte, la Juventus di Torino, con la sua storia ultracentenaria e i suoi 36 scudetti, rappresenta la massima espressione del calcio italiano. La “Vecchia Signora”, guidata dall’allenatore Igor Tudor, si prepara a una stagione nella quale punta a riconquistare il vertice della Serie A e a essere protagonista in Europa. Fondata nel 1897 e legata in modo indissolubile alla famiglia Agnelli, la Juventus vanta un palmarès ricchissimo che comprende anche due Champions League e numerose altre competizioni nazionali e internazionali.

Questo incontro amichevole sarà quindi un banco di prova importante per entrambe le squadre, che intendono affinare schemi e strategie in vista delle sfide ufficiali che le attendono.

L’evoluzione del calcio in chiaro in Italia

L’arrivo di partite di calcio di alto livello su Nove è emblematico di un cambiamento nel modo in cui il calcio viene distribuito in Italia. Fino a pochi anni fa, le grandi sfide internazionali e nazionali erano prerogativa quasi esclusiva di emittenti pay-tv come Sky e, più recentemente, di piattaforme streaming come DAZN. L’accordo tra Discovery e DAZN per trasmettere alcune partite in chiaro su Nove rappresenta una strategia per aumentare la visibilità e raggiungere un pubblico più ampio, anche tra coloro che non sono abbonati a servizi a pagamento.

Questa scelta si inserisce in un contesto più ampio di riforma e innovazione nel settore delle trasmissioni sportive, con la progressiva digitalizzazione dei contenuti e la necessità di rispondere a un mercato in continuo cambiamento. La possibilità di vedere match di alto livello gratuitamente contribuisce a democratizzare l’accesso al grande calcio, arricchendo l’offerta televisiva italiana in un periodo cruciale per la preparazione delle squadre di club e nazionali.

Nelle prossime settimane, l’attenzione sarà dunque focalizzata non solo sui risultati di queste amichevoli ma anche sull’efficacia di questa nuova formula di trasmissione, che potrebbe rappresentare un modello da seguire anche per la stagione ufficiale. In attesa del calcio di campionato, Nove si propone come un nuovo punto di riferimento per gli appassionati, con una programmazione che combina tradizione e innovazione nel segno dello sport più amato dagli italiani.