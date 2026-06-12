La Lazio cerca un nuovo centravanti e stavolta il mercato non è soltanto una questione di campo. Claudio Lotito sa bene che l’estate biancoceleste passa anche dal rapporto con una tifoseria rimasta fredda, spesso distante, dopo mesi di tensioni e promesse finite poco nei fatti. Serve un nome che sposti qualcosa: umori, aspettative, peso dell’attacco.

Per questo il dossier più caldo porta a Mauro Icardi, in scadenza con il Galatasaray. Ma resta viva anche la pista Santiago Gimenez, vecchio pallino seguito già ai tempi del Feyenoord. Sullo sfondo ci sono alternative più giovani, da Lucca a Piccoli, fino a profili esteri come Bamba Dieng e Duran. La sensazione, però, è chiara: Lotito vuole provare prima il colpo che faccia rumore.

Icardi a parametro zero: perché la pista è concreta

Il nome di Mauro Icardi non è una semplice chiacchiera da mercato. L’argentino, classe 1993, va verso la scadenza del contratto con il Galatasaray a fine giugno e guarda con interesse a un ritorno in Italia, dove ha costruito la parte più nota della sua carriera. La Lazio si è mossa davvero: ha sondato richieste, margini di trattativa e disponibilità del giocatore. Il punto forte è evidente.

Prendere un centravanti da 121 gol in Serie A senza pagare il cartellino permetterebbe di concentrare le risorse su ingaggio, bonus e commissioni. Non sarebbe comunque un affare leggero. Icardi porta con sé status, richieste alte e una gestione mediatica mai semplice. Per Gattuso, però, vorrebbe dire avere subito un attaccante d’area, uno abituato a vivere negli ultimi sedici metri e a trasformare pochi palloni in occasioni vere.

La pista pesa ancora di più se letta dentro il momento della Lazio. Dopo una stagione in cui l’attacco ha cercato continuità senza trovarla sempre, un profilo come Icardi darebbe alla squadra un riferimento immediato. Diverso da Ratkov, giovane da far crescere ma non ancora pronto a reggere da solo il reparto. L’ex capitano dell’Inter conosce la Serie A, conosce le pressioni delle piazze importanti e in Turchia ha dimostrato di poter incidere anche lontano dall’Italia.

Con il Galatasaray ha segnato, vinto e ritrovato centralità, lasciandosi alle spalle una fase più grigia della carriera. Lotito lo vede come un’occasione tecnica e anche politica: un parametro zero chiuso bene può diventare il classico acquisto da presentare come prova di ambizione.

Gimenez, il pupillo di Lotito in cerca di rilancio

Accanto al sogno Icardi resta in piedi il nome di Santiago Gimenez, attaccante messicano del Milan e vecchio pallino di Lotito dai tempi del Feyenoord. Il presidente laziale lo aveva seguito quando in Olanda segnava e faceva parlare mezza Europa. Allora, però, costi e concorrenza rendevano tutto complicato. Oggi lo scenario è diverso. Gimenez arriva da una stagione difficile a San Siro, con 18 presenze tra campionato e coppe e un solo gol, segnato in Coppa Italia. Numeri lontani dalle attese, soprattutto per un centravanti arrivato con l’etichetta del finalizzatore moderno: aggressivo, mobile, capace di attaccare la profondità e di lavorare anche fuori dall’area. Proprio questo calo, però, può aprire uno spiraglio per la Lazio, che cerca giocatori da rilanciare senza rinunciare alla qualità.

Per Gimenez, Roma potrebbe essere una piazza meno schiacciante rispetto al Milan, ma non certo meno esigente. La Lazio dovrebbe inserirlo in un progetto chiaro, senza caricarlo subito di un peso eccessivo. Il messicano, classe 2001, ha età, margini e struttura per diventare un investimento più lungo rispetto a Icardi. Cambia però il tipo di operazione: qui bisogna trattare con il Milan, capire formula, valutazione e apertura a un prestito con diritto o obbligo condizionato. Lotito lo apprezza da tempo e non lo considera una semplice seconda scelta. Lo vede come un attaccante capace di unire presente e futuro. Se Icardi è il nome che accende la piazza, Gimenez è quello che può costruire valore nel medio periodo, a patto di ritrovare fiducia, gol e continuità.

Lucca, Piccoli, Dieng e Duran: il piano B per l’attacco

Dietro i due nomi principali, la Lazio tiene aperte diverse piste. Lorenzo Lucca, classe 2000, resta un profilo seguito per fisico, gioco aereo e presenza in area. Dopo l’esperienza al Nottingham Forest e il rientro nell’orbita Napoli, la sua situazione dipenderà anche dalle scelte del club proprietario del cartellino.

Lucca non avrebbe l’impatto mediatico di Icardi, ma darebbe a Gattuso un centravanti verticale, utile contro difese chiuse e nelle partite più sporche. Roberto Piccoli, nato nel 2001, è un’altra pista italiana: viene da un’annata complicata con la Fiorentina, chiusa comunque con 8 gol tra Serie A, Conference League e Coppa Italia. Non è un bomber da prima pagina, ma conosce il campionato e può stare dentro rotazioni più ampie.

All’estero ci sono nomi più difficili da leggere. Bamba Dieng, attaccante del Lorient in scadenza, interessa perché potrebbe arrivare con costi contenuti e con caratteristiche diverse: velocità, strappi, capacità di allargarsi e attaccare gli spazi. Restano però da valutare tenuta fisica, inserimento tattico e rendimento in un campionato più bloccato come la Serie A.

Più complicato il discorso per Duran, classe 2003, oggi all’Al-Nassr. Il talento non si discute, ma l’ingaggio pesa e rende l’operazione meno semplice. Per ora queste piste sembrano soprattutto una rete di sicurezza. La Lazio non vuole arrivare agli ultimi giorni senza alternative, ma sa che l’attacco ha bisogno di una scelta forte, non di un riempitivo preso per necessità.

Il grande colpo come segnale ai tifosi e a Gattuso

Il mercato della Lazio, in questa fase, parla anche alla pancia della piazza. Lotito ha provato a riavvicinarsi ai tifosi con parole e gesti istituzionali, ma sa che a Formello contano soprattutto i giocatori che arrivano. Non le intenzioni. Un centravanti di peso servirebbe a Gattuso per dare forma alla squadra e al presidente per mostrare che il nuovo corso non parte al ribasso.

La scelta del numero nove, quindi, diventa un messaggio. Icardi significherebbe esperienza, gol subito, personalità. Gimenez racconterebbe rilancio, investimento, fiducia in un talento giovane. Le alternative, invece, direbbero mercato più prudente: magari sensato sul piano economico, ma meno forte agli occhi della piazza.

Gattuso, dal canto suo, ha bisogno di certezze in fretta. Un allenatore come lui costruisce intensità, distanze e movimenti con il lavoro quotidiano, non con attaccanti arrivati all’ultimo minuto. La Lazio deve decidere che tipo di reparto vuole consegnargli: uno guidato da un finalizzatore esperto, uno costruito attorno a un giovane da recuperare, oppure una batteria più larga ma senza un nome dominante. La tifoseria aspetta un segnale visibile.

La frattura non si ricuce con un comunicato e nemmeno con una promessa di mercato. Si ricuce, se si ricuce, quando il club dimostra di voler competere davvero. Il nuovo centravanti della Lazio sarà il primo banco di prova dell’estate biancoceleste: non garantirà da solo la pace, ma dirà molto sulle ambizioni del club.