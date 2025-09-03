Unieuro rilancia la sua offerta dedicata al ritorno a scuola e al lavoro con una promozione esclusiva che mette al centro il riciclo tecnologico e il risparmio.

Dal 22 agosto al 4 settembre 2025, la catena di elettronica propone la campagna “Back to School: ciao ciao vecchio PC!”, un’iniziativa che unisce sconti su nuovi dispositivi tech e un incentivo economico fino a 300 euro per chi decide di consegnare il proprio computer usato in fase di acquisto.

La promozione Unieuro: ritiro usato fino a 300 euro

Il fulcro della promozione è senza dubbio la possibilità di portare in negozio o restituire online il proprio vecchio notebook o PC fisso – inclusi i modelli Apple – per ricevere un rimborso che può raggiungere i 300 euro. Questa formula, sempre più diffusa tra i retailer tecnologici, mira ad agevolare il rinnovo dell’equipaggiamento informatico con un investimento contenuto. La soglia minima per usufruire della promozione è fissata a 299 euro, rendendo accessibile la gamma di prodotti coinvolti.

La valutazione del dispositivo usato viene effettuata direttamente in negozio oppure tramite appositi canali online, semplificando l’iter per l’utente. L’importo del rimborso varia in base al modello restituito e al nuovo prodotto acquistato, ma nella gran parte dei casi consente un risparmio significativo sul prezzo finale.

Tra i prodotti di punta consigliati per questa campagna vi sono alcuni modelli di notebook di ultima generazione come il MacBook Air 13″ M4, proposto a 949 euro anziché 1249, e il Lenovo IdeaPad Slim 3 con 16GB di RAM e 1TB SSD, disponibile a 499 euro. Non mancano soluzioni per tutte le tasche, come l’HP 15-fc0039nl con processore Ryzen 5, scontato del 29% a 399 euro.

Oltre ai computer, la promozione Unieuro copre un ampio ventaglio di dispositivi tecnologici tra cui smartphone, tablet, monitor e accessori per l’informatica. Tra le offerte più interessanti spicca il Samsung Galaxy S24 FE, dal prezzo scontato a 519 euro rispetto ai 829 euro di listino, e l’Apple iPad 11″ Wi-Fi 128GB a 349 euro, notevolmente ridotto rispetto ai 409 euro originali.

Per chi desidera un dispositivo indossabile, lo smartwatch Huawei Watch Fit 3 rappresenta un’alternativa pratica e conveniente, con funzioni di monitoraggio salute e compatibilità sia con Android sia con iOS, ora disponibile a 99,99 euro. Non manca, infine, la presenza di prodotti più performanti come il Galaxy Book5 con 32GB di RAM e 1TB SSD, offerto a 999 euro, che si presta a soddisfare esigenze lavorative o di studio particolarmente intensive.

La combinazione tra sconti diretti sui nuovi dispositivi e il rimborso per il computer usato rappresenta un’opportunità concreta per chi vuole aggiornare la propria dotazione tecnologica senza effettuare un investimento eccessivo. Il meccanismo è semplice e accessibile, ma richiede un po’ di attenzione nella scelta del prodotto e nella preparazione del dispositivo da consegnare.

Per consultare l’intero catalogo e i dettagli della promozione, è possibile visitare il sito ufficiale di Unieuro, dove sono disponibili tutte le informazioni sui modelli compatibili, le modalità di valutazione dell’usato e le condizioni di partecipazione alla campagna. L’iniziativa, valida fino al 4 settembre 2025, rappresenta un’occasione imperdibile per affrontare il nuovo anno scolastico o lavorativo con strumenti tecnologici all’avanguardia e conveniente.