La migliore illuminazione per casa e azienda è su ZioTester.it

S’instaura quel rapporto di fiducia che si avrebbe con il negozio sotto casa, ma con il vantaggio di centinaia di soluzioni per l’illuminazione, a prezzi convenienti, selezionate da uno staff di esperti. È ZioTester.it, lo store dedicato all’illuminazione del network Bestbuying. Lampadine led, faretti, torce, batterie, sistemi di illuminazione per casa, azienda e grandi aree. Tutti con marcatura CE e garanzia fino a due anni, per massima efficienza e affidabilità.

La proposta è composta da articoli valutati con cura, privilegiando quelli che garantiscono le migliori prestazioni, caratteristiche innovative ed eccellente rapporto qualità-prezzo. Ci sono prodotti per interni ed esterni, adatti ad abitazioni e aziende.

Trovare quello giusto è un gioco da ragazzi, grazie all’organizzazione in sei categorie, consultabili comodamente dal menu orizzontale. Tra le varie opzioni sono presentate soluzioni per l’illuminazione di grandi aree, con lampade ad altissima potenza in varie dimensioni e modelli. La sezione Materiale Elettrico include sensori di movimento, multiprese, alimentatori, trasformatori, interruttori per cavi e molto altro ancora, con decine di alternative per ogni tipologia di articolo.

Grazie alla semplice interfaccia di navigazione, l’acquisto si conclude in pochi click, come del resto la ricerca del prodotto desiderato. Se poi nella selezione si hanno delle incertezze, basta approfittare del servizio di assistenza, disponibile anche in fase post-vendita.

Più convenienza con la raccolta punti BestFriends e feedback positivi su Trustpilot

Alla convenienza dei prodotti vanno a sommarsi le opportunità di risparmio con la raccolta punti BestFriends, che consente di accumulare punti da convertire in sconti. Più ordini, più risparmio.

Quanto ai metodi di pagamento, sono usati PayPal, carta di credito, bonifico e contrassegno. Le transazioni online sono protette con la codifica SSL. La consegna avviene tramite corriere espresso in 24- 72 ore e non sono previste spese per ordini a partire da 49 euro. Inoltre, come parte di BestBuying, ZioTester.it prevede un carrello condiviso con i portali afferenti al network. Il cliente può così fare shopping online con un’unica spedizione.

La fiducia accordata ogni giorno dai clienti trova espressione nelle recensioni pubblicate su Trustpilot: feedback positivi che considerano “Eccezionale” l’esperienza d’acquisto.

COMUNICATO STAMPA