Tra tutti i figli di Al Bano, chi ha scelto di inseguire il sogno di trasformare la passione per la musica in un lavoro è Jasmine Carrisi che ha già pubblicato diversi singoli esibendosi non solo in Italia, ma anche all’estero. Jasmine, tuttavia, è anche diventata un personaggio televisivo e, dopo aver partecipato a The Voice come giudice proprio insieme al padre, ha accettato di partecipare a Ballando con le stelle, ma nell’edizione georgiana.

Il primo amore di Jasmine, tuttavia, resta la musica a cui si sta dedicando seriamente per la gioia di papà Al Bano che crede nel suo talento. Tuttavia, nell’ultimo periodo, pare che una scelta professionali di Jasmine non sia stata condivisa da Al Bano dando il via ad alcune incomprensioni con la figlia.

Al Bano e Jasmine Carrisi: cosa ha scatenato le incomprensioni tra padre e figlia

Jasmine Carrisi, recentemente, ha deciso di tornare in tv partecipando ad un reality. Insieme al migliore amico Pierangelo Greco è stata una concorrente di The Couple, il reality condotto da Ilary Blasi e che, a causa degli ascolti troppo bassi, è stato chiuso in anticipo da Mediaset e senza una finale. Proprio la scelta di Jasmine di partecipare al reality avrebbe creato una frattura tra la figlia e Al Bano.

“Al Bano e la sua amatissima figlia Jasmine hanno avuto accesi confronti“, fa sapere Alberto Dandolo sul settimanale Oggi. Il giornalista, poi, aggiunge: “Era contrario all’ingresso di Jasmine nel tritacarne del reality Mediaset e le ha chiaramente espresso i suoi dubbi. Avrebbe tirato un sospiro di sollievo alla notizia della chiusura anticipata dello show per bassi ascolti”.

La scelta di Jasmine di partecipare al reality Mediaset, vivendo ventiquattro ore su ventiquattro sotto le telecamere, ha lasciato l’amaro in bocca al cantante che ha espresso alla figlia le proprie perplessità.

Secondo quanto riferisce Alberto Dandolo, Al Bano non è contrario alla presenza di Jasmine in tv, ma “avrebbe di gran lunga preferito che la figlia prendesse in considerazione progetti professionali più strutturati, a partire da Ballando con le stelle cui lui stesso ha partecipato tre anni fa”.

Dopo la partecipazione a The Couple, Jasmine prenderà in considerazione l’ipotesi Ballando qualora dovesse arrivare la proposta di Milly Carlucci che, però, ha sempre evitato di prendere concorrenti che arrivano da altri reality. Tuttavia, considerando che The Couple è durato pochissimo ed è stato chiuso in anticipo da Mediaset, l’ipotesi di vedere Jasmine Carrisi a Ballando non è surreale.