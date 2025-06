Paolo Bonolis è un protagonista storico della televisione italiana. Dopo aver condotto Bim bum Bam, programma per bambini, è diventato una star indiscussa del piccolo schermo con tanti programmi da lui ideati. Da Tira e molla a Ciao Darwin, da Il senso della vita ad Avanti un altro, sono davvero tante le trasmissione ideate da Paolo Bonolis e che sono diventati un vero successo della televisione italiana.

Tra i tanti programmi tv, ha avuto un successo davvero clamoroso “Chi ha incastrato Peter Pan?”, format dedicato ai bambini. Trasmesso sin dalla prima edizione da Mediaset, “Chi ha incastrato Peter Pan?” sta per tornare in tv per la gioia di tutti i fan del programma.

Chi ha incastrato Peter Pan?: quando e dove torna in onda il programma di Bonolis

La Rai avrebbe messo a segno un vero colpaccio in vista della prossima stagione televisiva. Accanto a trasmissioni che non andranno più in onda a causa dei vari tagli, la Rai avrebbe deciso di puntare tutto su una trasmissione storica di Mediaset come “Chi ha incastrato Peter Pan?” con cui Paolo Bonolis ha riscosso un grandissimo successo.

Basato sulla spontaneità dei bambini, indiscussi protagonisti del programma, il format starebbe per tornare nuovamente in tv, ma non sulle reti Mediaset. Stando a quello che fa sapere Hit, ex redattore di TvBlog, pare che Mediaset abbia deciso di cedere il titolo del format alla Rai.

Chi ha incastrato Peter Pan?, sin dalla prima edizione, è sempre stato condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, coppia storica della televisione italiana. Bonolis e Laurenti, insieme ai bambini, sono stati gli ingredienti del successo della trasmissione.

Negli ultimi anni, gli ascolti non all’altezza delle prime edizioni, hanno convinto Mediaset a non trasmettere più la trasmissione e a vendere il format. Sulle reti Rai, dunque, tornerà nuovamente in onda Chi ha incastrato Peter Pan? con una conduzione tutta nuova.

Sempre stando a quello che fa sapere Hit, la trasmissione dovrebbe essere condotta dagli onnipresenti The Jackal e Frank Matano. Il format, tuttavia, dovrebbe restare fedele a se stesso con bambini al centro di ogni puntata e pronti a mettere in difficoltà non solo i conduttori, ma anche i vari ospiti che saranno presenti in ogni puntata.

Con la presentazione dei palinsesti Rai, dunque, si scoprirà la verità anche sul ritorno in tv di Chi ha incastrato Peter Pan?.