Amadeus è uno dei presentatori televisivi più carismatici e acclamati di sempre. L’ex conduttore di vari programmi della Rai, fra cui il Festival di Sanremo, da tempo si è trasferito sul canale Nove, dove pure qua si trova a condurre veramente un sacco di programmi.

Tuttavia, fino a questo momento, la nuova esperienza non sembra essere stata altrettanto piacevole e soddisfacente. Ragion per cui, nelle ultime ore si sta parlando un sacco di un possibile addio al Canale 9.

Non per trasferirsi in Rai o Mediaset, però. Nelle prossime righe cercheremo di capire come potrebbe evolversi la carriera televisiva di Amadeus, fra tanti dubbi e incertezze.

Amadeus dice basta al canale 9? Cosa può accade in futuro

Secondo AffariItaliani.it, Amadeus rimarrà a collaborare con Warner Discovery fino a fine 2025. Questo perché fino a novembre andrà in onda il suo game show The Cage – Prendi e scappa, senza dimenticare il ritorno in prima serata de La Corrida. E dopo? In base alle ultime indiscrezioni raccolte, dopo aver esaurito gli impegni di quest’anno, Amadeus potrebbe anche concludere la sua breve carriera sul Nove a dicembre. Stando così le cose, c’è la seria possibilità che in futuro tantissimi scenari possano effettivamente cambiare.

Un ritorno in Rai o un approdo a Mediaset? Difficile dirlo adesso. Perché sempre secondo AffariItaliani, il conduttore televisivo potrebbe fermarsi addirittura per un anno. Un anno sabbatico, come consigliato da alcuni amici fidati, per ricaricare le energie e avere un po’ più chiaro in testa il suo effettivo futuro lavorativo. In seguito, potrà prendere decisioni un po’ più ponderate in merito a quello che effettivamente può fare. Potrebbe concretamente intavolare una trattativa per tornare in Rai o alla Mediaset. Ma se ne parla soltanto dopo questo potenziale anno sabbatico. Non solo per sua volontà, ma anche perché entrambe le reti televisive non sembra che abbiano spinto più di tanto per accoglierlo in squadra.

Almeno in ottica 2026. Sappiamo, però, quanto può essere lungo un anno. Specialmente per una stagione televisiva. Se per il 2026 non se ne parla, in vista del 2027 le cose possono tranquillamente cambiare e avviarsi verso una svolta che non può assolutamente non essere tenuta in considerazione. E magari, perché no, da adesso a quel momento uno spazio su Rai 1 o Canale 5 potrà essersi effettivamente liberato. Staremo a vedere in vista dei prossimi due anni. Per il momento, comunque, si tratta soltanto di rumors. Da qui a non presentare proprio niente per un anno intero, ce ne passa.