Dopo la pausa estiva, Avanti un altro è tornato in onda nella fascia del preserale di canale 5 regalando risate, divertimento e leggerezza ai telespettatori. Le registrazione di Avanti un altro sono ufficialmente ripartite e nelle puntate che andranno in onda prossimamente ci saranno importanti novità nel cast. Una su tutte riguarda il ruolo do Bonus che non avrà più il volo di Daniel Nilsson.

Come fa sapere Fanpage, infatti, al posto del modello svedese, nel cast di Avanti un altro, nel ruolo del Bonus, arriverà un ex protagonista di Uomini e Donne. Nelle puntate attualmente in onda di Avanti un altro, a ricoprire il ruolo di Bonus, c’è ancora Nilsson perché sono state registrate nell’autunno 2024. Nelle puntate future, invece, il modello svedese lascerà il posto ad un volto italiano.

Chi è il nuovo Bonus di Avanti un altro al posto di Daniel Nilsson

Con Daniel Nilsson che ha interpretato il ruolo di Bonus sin dalle prime puntate di Avanti un altro fuori dal cast, il programma di Paolo Bonolis ha deciso di puntare su Luca Vetrone, come fa sapere in anteprima Fanpage. Classe 1995, il modello ha debuttato in televisione nel 2019 a Uomini e donne e, successivamente, ha partecipato ad altri programmi televisivi. Due anni dopo ha partecipato come tentatore a Temptation Island e, nel 2023, è stato un concorrente dell’Isola dei Famosi classificandosi al secondo posto, dietro a Marco Mazzoli.

Nelle nuove puntate di Avanti un altro, tuttavia, ci sarà un’altra, grande assente oltre a Daniel Nilsson: anche Claudia Ruggieri, infatti, ha annunciato l’addio alla trasmissione in cui ha interpretato il ruolo di Miss Claudia guidando il famoso salottino con tutti i vari personaggi.

Ad annunciare l’addio è stata la diretta interessata, con un messaggio pubblicato sui social: “Avanti un altro è stata una splendida famiglia che mi ha dato tanto. Porto con me gratitudine per tutto ciò che è stato e che resterà nel cuore, anche se i miei impegni mi portano altrove”.

La nuova stagione di Avanti un altro, tuttavia, regalerà particolari sorprese al pubblico che, oltre a conoscere il nuovo Bonus che il pubblico di canale 5 conosce già, farà la conoscenza di altri personaggi che animeranno il salottino e che, come svela Fanpage, sono una veterinaria, una ragazza cinese ed una esperta di lingue straniere. Avanti un altro, dunque, è pronto a lanciare la sfida a L’eredità di Marco Liorni.