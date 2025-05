Milly Carlucci nel mirino di un ex concorrente di Ballando con le stelle che, in diretta, ha puntato il dito contro la conduttrice, rea di non averlo invitato a Sognando… Ballando con le stelle. Come è noto, per festeggiare il ventesimo anniversario di Ballando e trovare il maestro che entrerà nel cast della prossima edizione, Milly Carlucci ha ideato lo spin off dal titolo “Sognando… con le stelle” in cui i concorrenti sono ballerini professionisti che gareggiano in coppia con gli attuali maestri di Ballando.

In ogni puntata non mancano ospiti ed ex concorrenti di precedenti edizioni di Ballando come Hoara Borselli, Massimiliano Rosolino o Emanuele Filiberto di Savoia. Nelle prossime puntate arriveranno altri ex protagonisti come Gabriele Garko. Non ci sarà, invece, un ex concorrenti che è stato protagonista di un momento storico di Ballando e che non nasconde la delusione per il mancato invito.

Ballando con le stelle: chi è l’ex concorrente contro Milly Carlucci

Nel 2018, tra i concorrenti di Ballando con le stelle c’era anche Giovanni Ciacci che chiede e ottenne di poter ballare con Raimondo Todaro. Tra gli ospiti di Sognando Ballando non c’è proprio Giovanni Ciacci che, nella puntata de La volta buona trasmessa il 17 maggio 2025, ha ammesso di essere amareggiato per non aver ricevuto l’invito da Milly Carlucci.

“A proposito di Sognando… Ballando con le stelle… Io sono molto amareggiato. Comunque io in quel programma ho dato una fetta di cuore, perché ho cambiato le regole internazionali e mondiali del programma e non sono stato inviato”, ha detto Ciacci a Caterina Balivo rivolgendo, poi, un appello a Simone Di Pasquale affinché porti il suo messaggio alla Carlucci.

Caterina Balivo ha così provato a difendere la collega facendo notare a Ciacci che, forse, il mancato invito potrebbe essere legato alla sua mancata vittoria, ma il costumista ha ribattuto così: “Cosa c’entra la vittoria? Quel programma e un pezzo di cuore, mi dispiace, perché dopo di noi ci ha copiato tutto il resto del mondo”.

Sognando… Ballando con le stelle andrà in onda su Raiuno ancora per due puntate. La presenza di Giovanni Ciacci non è stata menzionata tra gli ospiti, ma l’appello lanciato attraverso le telecamere de La volta buona potrebbe cambiare. La Carlucci, dunque, lo inviterà a sorpresa nelle prossime puntate? Un ritorno sulla pista di Giovanni Ciacci, insieme a Raimondo Todaro, potrebbe scatenare l’entusiasmo del pubblico.