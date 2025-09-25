L’attesa sta per terminare: dopo mesi di dichiarazioni e aspettative, sabato 27 settembre, in prima serata su Raiuno, prenderà ufficialmente il via Ballando con le stelle. Per lo show di Milly Carlucci, la nuova edizione ha un sapore speciale perché arriva nell’anno del ventesimo anniversario e per festeggiare nel migliore dei modi, la padrona di casa ha scelto di avere un cast davvero stellare dove figura anche la presenza di Paolo Belli che, dopo anni in cui ha raccontato le emozioni dei concorrenti dalla sala delle stelle, arriverà in pista per gareggiare con tutti gli altri protagonisti.

I riflettori, tuttavia, saranno puntati soprattutto su Barbara D’Urso che, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, è stata definita da Milly Carlucci come la “punta di diamante del cast”. La D’Urso, a sua volta, ha spiegato di aver accettato l’offerta della Carlucci per mettersi in gioco dopo due anni di pausa televisiva.

Per la D’Urso, tuttavia, Ballando con le stelle rappresenta una sfida complicata non solo perché ha spiegato che, contrariamente da quello che tutti pensano, in realtà non sa ballare, ma anche perché ogni settimana dovrà confrontarsi con Selvaggia Lucarelli, membro della giuria.

Milly Carlucci: l’avvertimento a Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso per Ballando con le stelle

Tra Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso non c’è mai stata molta simpatia ed entrambe lo hanno dimostrato nella scorsa stagione televisiva durante la partecipazione della D’Urso a Ballando con le stelle in qualità di ballerina per una notte. Quest’anno, la giornalista e la conduttrice, qualora la D’Urso dovesse riuscire ad arrivare in finale, si ritroverebbero l’una di fronte all’altra per ben 13 puntate.

Milly Carlucci, parlando di ciò che potrebbe accadere tra la Lucarelli e la D’Urso per tutta la durata del programma, dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni a cui ha rilasciato un’intervista presentando la nuova edizione di Ballando, ha lanciato un messaggio chiaro e diretto ad entrambe.

“Sono capaci di fare anche battute pepate e sfottersi…Hanno la libertà di esprimersi e punzecchiarsi, ma sempre nei limiti della correttezza e del rispetto…”, ha spiegato la Carlucci lasciando intendere che vorrebbe vedere un botta e risposta anche pungente tra le due ma sempre rispettoso.

Sul ruolo di concorrente di Barbara D’Urso che, per anni è stata la padrona di casa delle varie trasmissioni che ha condotto, ha detto: “Vorrei che ci offrisse quella spensieratezza che come conduttrice non poteva mostrare a causa delle tante responsabilità che aveva…”.

Barbara scenderà in pista con Pasquale La Rocca, uno dei maestri più vincenti e, a tal proposito, la Carlucci ha detto: “Lui ha un’immensa creatività…Ha sempre valorizzato le sue partner al massimo, ma allo stesso tempo non è semplice perchè è molto esigente…”.