Bova e Morales, spunta improvvisamente un audio clamoroso che lascia senza parole: ecco cosa è successo, tutti i dettagli

Il mondo dello spettacolo regala al suo pubblico numerose notizie, scoop, bombe ma anche momenti esilaranti che ci ricordano quanto la vita potrebbe essere davvero allegra dopo averle un minimo lette o percepite. Oggi, infatti, abbiamo deciso di parlarvi di un indiscrezione che riguarda una tra le coppie più amate dello spettacolo: stiamo parlando proprio di quella formata da Raoul Bova e Rocio Munoz Morales. Andiamo a vedere cosa è accaduto, tutti i dettagli e le curiosità che vi lasceranno senza parole.

Questa famosissima coppia è nata proprio sul set di un film che ha raggiunto un successo davvero clamoroso: stiamo parlando di Immaturi. La coppia sin dall’inizio è stata criticata proprio perché si pensava che Raoul avesse tradito la sua ex moglie proprio con la bellissima modella Rocio Munoz Morales.

L’attore, quindi, spiegò che questo non era affatto vero e che la separazione con l’ex compagna era già in corso. Insomma, Rocio e Raul sono stati e divenuti per anni una coppia meravigliosa e da copertina.

Come spesso accade, però, le cose cambiano in un secondo: infatti, pare che una crisi in corso stia per cambiare tutto: andiamo a vedere cosa è successo, tutti i dettagli e gli approfondimenti che stanno circolando.

Rocio Morales e Raoul Bova la coppia che “scoppia”

I ben informati e gli esperti di gossip assicurano che dopo 12 anni di amore, relazione e passione la coppia formata da Rocio Munoz Morales e Raoul è al capolinea. Il giornalista Gabriele Parpiglia, infatti, avrebbe già spiegato che i due avrebbero già affidato le pratiche per il divorzio ai due avvocati di fiducia proprio per definire la gestione del loro patrimonio e dei loro frutti d’amore.

A sganciare la bomba sul presunto motivo dell’addio ci ha pensato il buon Fabrizio Corona che avrebbe affermato che proprio Raoul Bova avrebbe tradito Rocio.

L’ex Re dei paparazzi sta curando proprio su di loro una puntata del suo podcast Falsissimo e il contenuto sarà disponibile a partire da oggi, 21 luglio 2025 e si chiamerà “Diavoli e Tentatori”. Pare che, il buon attore avrebbe tradito per 3 anni la bella modella proprio con una fiamma del mondo social, mantenendo una relazione parallela.

A corredo del post, infatti, ci sarebbe un audio dove si sente la voce di quel che potrebbe essere Bova pronunciare le seguenti parole: “Buongiorno essere speciale dagli occhi spaccanti”, inviato ad una presunta tentatrice.

Il messaggio, chiaramente, va preso con le pinze: non ci sono ancora conferme o smentite ufficiali a riguardo.