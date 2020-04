Buon compleanno Twin Peaks! Oggi alle 20.30 il rewatch del pilot della serie, insieme a Dale Cooper

Oggi Twin Peaks compie 30 anni: la serie culto di David Lynch e Mark Frost era andata in onda la prima volta nel lontano 8 aprile 1990. Oggi, per il suo 30° anniversario, la star Kyle MacLachlan (l’agente FBI Dale Cooper nello show) ha lanciato un rewatch collettivo del pilot della serie. L’appuntamento è stasera alle 20.30 italiane (11.30 am di Los Angeles). Verrà trasmessa la prima puntata della serie in #livetweet e dopo la visione del pilot, ci sarà una diretta Instagram in cui Kyle MacLachlan si concederà ai fan per rispondere alle loro domande.

In compagnia dell’agente speciale Dale Cooper ci sarà anche la meravigliosa Mädchen Amick (Shelley Johnson), che scrive sui suoi social: “È un giorno MOLTO speciale per il mondo Twin Peaks. Avevamo presentato il nostro piccolo e sconosciuto esperimento esattamente 30 anni fa, l’8 aprile 1990…e poi è esploso…cambiando il mondo della televisione (e dei film) per sempre! Sono entusiasta e felice di festeggiare con tutti voi e con Kyle MacLachan!”

Inutile dire che stasera alle 20.30 saremo tutti sintonizzati e che per coloro che non hanno mai visto la serie, questa potrebbe essere la giusta occasione per cominciare. Twin Peaks ha davvero segnato la storia ed è considerata una delle serie più influenti di sempre, tanto da parlare di un “prima e dopo Twin Peaks”. A parte alcune voci fuori dal coro, la serie da messo d’accordo la critica sin dagli inizi, elogiando Twin Peaks come la capostipite delle serie di qualità.

Nel 2014 è stata annunciata la produzione della terza stagione sempre scritta da Lynch e Frost, proseguimento della serie originale, che è stata trasmessa su Sky a partire dal 21 maggio 2017 e che ha lasciato i fan divisi tra chi ha gridato al miracolo e chi non ha apprezzato le troppe variazioni rispetto alla serie originale. Oggi si vocifera che potrebbe arrivare la sorpresa della quarta stagione…realtà o finzione? Lo scopriremo, intanto godiamoci i festeggiamenti a 30 anni dalla nascita di questo capolavoro.