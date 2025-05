La Rai, per il prossimo futuro, punta tutto su due nomi d’eccezione per la conduzione dei suoi programmi: da una parte c’è la novità Stefano De Martino che, in pochi mesi, ha conquistato tutti con Affari tuoi e, dall’altra parte c’è il veterano Carlo Conti che, dopo il successo del Festival di Sanremo 2025, nella prossima stagione televisiva, tornerà non solo alla guida dell’evento musicale, ma anche di altri show.

Come sempre, infatti, il conduttore toscano condurrà anche la nuova edizione di Tale e quale show il cui cast sarà annunciato entro la fine di luglio come accade ogni anno. Tuttavia, Conti, nella prossima stagione televisiva, è atteso anche da un altro impegno che condividerà con una big della musica italiana e che sarà trasmesso sempre da Raiuno.

Carlo Conti: tutto sul nuovo programma Rai

Tanti i successi ottenuti durante l’anno da Carlo Conti che, però, ha anche incassato il flop dello show “Ne vedremo delle belle” chiuso in anticipo dalla Rai per gli ascolti troppo bassi. Nonostante tutto, Conti resta un volto di punta per la Rai che gli ha affidato sia uno show estivo che uno show destinato a dare il via alla stagione autunnale.

Durante la bella stagione, infatti, insieme ad Andrea Delogu, condurrà la nuova edizione dello show musicale “Tim Summer Hits” al termine del quale potrà rilassarsi e godersi le vacanze prima di tornare in tv sia con il classico show dei premi musicali condotto solitamente con Vanessa Incontrada sia per condurre lo show evento dedicato a Pino Daniele e che condurrà insieme ad una delle voci più belle della musica italiana ovvero Fiorella Mannoia.

“Carlo Conti lo aveva accennato nel corso di Sanremo 2025…Sarà lui a condurre con Fiorella Mannoia da Piazza Plebiscito Pino è – Il viaggio del Musicante…”, fa sapere Giuseppe Candela per Dagospia.

Lo show dedicato alla memoria e al grandissimo talento di Pino Daniele dovrebbe andare in onda entro la seconda metà di settembre: “Lo show è previsto a Napoli il prossimo 18 settembre e sarà trasmesso probabilmente in diretta in prima serata su Rai1…”, fa sapere ancora il siro di Roberto D’Agostino.

Tra uno show e un altro, inoltre, Conti continuerà a lavorare al Festival di Sanremo 2026 con la selezione delle canzoni da portare in gara. Il conduttore toscano ha già fatto sapere di aver ricevuto i primi brani da valutare la il lavoro sarà ancora lungo. Per Conti, dunque, i prossimi mesi saranno ancora ricchissimi di impegni.