Conduttrice e giornalista, Federica Sciarelli è da anni uno dei volti più amati del piccolo schermo. La sua grande popolarità è legata alla storica trasmissione di Raitre, Chi l’ha visto? che, in onda dal lontano 1989, va in onda ogni settimana su Raitre fermandosi solo per il periodo estivo incollando sempre milioni di telespettatori davanti ai teleschermi.

Federica Sciarelli conduce il programma che si occupa di persone scomparse di cui si sono perse totalmente le tracce dal 13 settembre 2004. Con la Sciarelli, inoltre, il programma ha cominciato ad occuparsi anche di casi irrisolti di cronaca italiana convincendo sempre di più il pubblico.

Ad oggi, si fa fatica ad immaginare Chi l’ha visto? senza Federica Sciarelli che, tuttavia, ha già svelato quello che sarà il suo futuro.

Federica Sciarelli e il suo futuro a Chi l’ha visto?: tutta la verità

Da qualche stagione, durante l’estate, si diffondono voci in merito ad un addio di Federica Sciarelli a Chi l’ha visto?. Era accaduto durante l’estate 2023 quando la conduttrice era intervenuta smentendo tutti i rumors e ricordando al pubblico di considerare il programma una vera e propria casa. La Sciarelli, inoltre, gode dell’affetto e della stima dei vertici della Rai che non hanno mai pensato di rinunciare alla sua professionalità.

Tuttavia, TvBlog, nei mesi scorsi, ha sollevato dubbi sul futuro della conduzione di Chi l’ha visto? sottolineando come, a 67 anni, la Sciarelli potrebbe andare ufficialmente in pensione. Secondo alcune voci di corridoio, la Sciarelli potrebbe così firmare un contratto di collaborazione ma dovrebbe rinunciare alla conduzione andando in pensione.

A rassicurare tutti, però, ci ha pensato la stessa Sciarelli che, nella stagione 2025/2026 sarà al suo posto ovvero alla guida di Chi l’ha visto?. In futuro, però, tutto potrebbe cambiare. Nonostante sia difficile immaginare Raitre e Chi l’ha visto? senza la Sciarelli, arriverà il momento per la conduzione di salutare il proprio pubblico.

In un’intervista rilasciata ai microfoni di Vanity Fair ha così confermato che sarà presente nel programma per tutta la stagione 2025/2026 ma ha aggiunto che è giusto pensare anche al futuro della trasmissione indicando il nome del suo successore.

Tra le candidate più accreditate, come fa sapere il portale Bubinoblog, spiccano Veronica Briganti e Chiara Cazzaniga, storiche e stimate inviate della Sciarelli che, con lei, hanno festeggiato il suo ventesimo anniversario alla guida del programma Rai.

Nel momento in cui, dunque, arriveranno i saluti della Sciarelli, la Rai, probabilmente, deciderà di dare continuità al progetto della conduttrice puntando su una delle sue storiche collaboratrici.