Che Dio ci aiuti e Don Matteo sono due serie amatissime di Rai Uno, e il pubblico ne va letteralmente pazzo, premiandole a ogni stagione, con ascolti davvero molto elevati. Entrambe hanno in comune storie avvincenti, dalle forti emozioni, in grado di indurre il telespettatore a una significativa riflessione.

Nel tempo, in entrambe le fiction, le storie sono cambiate, e così anche alcuni personaggi. In linea generale, ci sono storie che concludono il loro arco narrativo, e a quel punto intervengono nuovi protagonisti, a cui il pubblico, inevitabilmente, si lega.

Ci sono tuttavia personaggi cardine di alcune fiction, proprio come è accaduto in Che Dio ci aiuti e Don Matteo, che per il pubblico diventano una sorta di punto di riferimento, e a volte è davvero dura non vederli più in quei panni, proprio perché sono riusciti ad abbattere la distanza tra lo schermo e il telespettatore, conquistandone il cuore.

Ci si affeziona a certi personaggi, proprio come si farebbe con un amico, dimenticando, che si tratta solo di recitazione. E questo, naturalmente, è merito di certe interpretazioni magistrali, che rendono un personaggio celebre ma anche immortale.

È il caso di un personaggio molto amato in Che Dio ci aiuti, che potremmo rivedere in Don Matteo.

Da Che Dio ci aiuti a Don Matteo, l’intreccio inatteso che fa impazzire di gioia i fan

Un colpo di scena inaspettato sta per attendere i fan di Che Dio ci aiuti e Don Matteo, e che sarà incredibilmente apprezzato dai telespettatori che da anni seguono entrambe le fortunate fiction di Rai Uno.

Una delle attrici più stimate per la sua bravura è senza dubbio Valeria Fabrizi, che per anni ha interpretato il ruolo dell’adorabile Suor Costanza in Che Dio ci aiuti. Ebbene, sta per arrivare una novità davvero sorprendente, ed è stata la stessa attrice a darne annuncio in un’intervista rilasciata a Spettacolomania.

Fabrizi ha infatti svelato che tornerà su Rai Uno nei panni di Suor Costanza, ma non in Che Dio ci aiuti, bensì in Don Matteo. Un risvolto bellissimo e al contempo inatteso. «Che Dio ci aiuti? Sono entrata in una cosa più bella per me in questo momento. Sono in Don Matteo. Il ruolo sarà sempre quello di Suor Costanza. È una cosa che ho chiesto io. Sono contentissima.

Sono felice di lavorare con dei colleghi nuovi, anche perché ci aiutiamo con delle idee per fare il meglio. Ho voluto fare questa cosa, che sarà divertentissima, per cambiare», ha detto l’attrice. Fabrizi sarà anche in onda, a partire dal 21 settembre 2025, con La ricetta della felicità.