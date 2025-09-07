Il pomeriggio di canale 5 è totalmente cambiato rispetto agli ultimi anni. Dopo la scelta di rinunciare a Myrta Merlino e a Pomeriggio 5, Pier Silvio Berlusconi e la sua squadra hanno deciso di dare il via ad un nuovo corso puntando tutto su Gianluigi Nuzzi che lunedì 2 settembre 2025 ha debuttato con Dentro la notizia, un programma in cui trova ampio spazio la cronaca.

Il giorno del debutto, Gianluigi Nuzzi ha ricevuto un messaggio speciale da parte di Myrta Merlino che, sui social, ha scritto: “Un grande abbraccio e forte in bocca al lupo all’amico e collega Gianluigi Nuzzi per questa nuova avventura!”. Un messaggio distensivo quello della Merlino che è stato apprezzato anche dal pubblico che, tuttavia, ha notato una grande differenza rispetto a Pomeriggio 5: l’assenza dei soliti opinionisti.

Dentro la notizia, opinionisti verso La vita in diretta: ecco perché

Da lunedì 8 settembre 2025, Dentro la notizia di Gianluigi Nuzzi, si sfiderà con La vita in diretta di Alberto Matano che, in uno studio molto più grande rispetto a quello della scorsa edizione, potrà avere tra gli opinionisti i nomi che, lo scorso anno, erano soliti partecipare a Pomeriggio 5 di Myrta Merlino.

“Dentro la notizia condotto da Gianluigi Nuzzi deve fare i conti con ascolti tiepidi mentre si prepara a tornare in onda da lunedì il competitor, ben più rodato, La Vita in Diretta…”, scrive Giuseppe Candela su Dagospia secondo il quale con l’addio di Myrta Merlino e l’arrivo di Gianluigi Nuzzi, molti opinionisti starebbero bussando alla porta di Alberto Matano.

“Alla porta di Alberto Matano in queste settimane hanno bussato molti orfani di Pomeriggio 5 by Myrta Merlino, speranzosi di ricollocarsi e con la volontà di accomodarsi al tavolo di Rai1…”, fa sapere ancora Giuseppe Candela.

Secondo il giornalista, alcuni ex opinionisti di Pomeriggio 5 saranno così presenti nella nuova edizione de La vita in diretta: al tavolo di Alberto Matano che, anche quest’anno, dedicherà la seconda parte delle puntate al mondo dello spettacolo, dovrebbero esserci Anna Pettinelli, Vladimir Luxuria e Antonio Caprarica.

Alberto Matano, nel frattempo, con un video pubblicato sui social, ha annunciato così la nuova edizione de La vita in diretta: “Siamo in studio e siamo quasi pronti. Prove in corso, luci, camere… Nuovo studio, lo Studio 1 di Via Teulada. Una novità pazzesca. Vi mostro subito questa scena nuova. No, non inquadrare! Aspetta, siamo quasi pronti. Saremo prontissimi lunedì alle 17, come sempre, in diretta. Solo per voi”.