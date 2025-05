Diletta Leotta è uno dei personaggi televisivi più amati dal pubblico. Bellissima, professionale e sempre pronta a tuffarsi in nuove avventure professionali, nella stagione ormai agli sgoccioli, oltre a raccontare le emozioni del calcio, la Leotta ha anche accettato l’offerta Mediaset conducendo La Talpa i cui risultati, però, non sono stati all’altezza delle aspettative.

Concluso l’impegno con La Talpa, Diletta Leotta che, attualmente si trova in vacanza con il marito Loris Karius e la figlia Aria, si è divisa tra televisione e radio. Tuttavia, in vista della prossima stagione televisiva, sul futuro della Leotta c’è un grosso punto interrogativo. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, il futuro della Leotta potrebbe essere lontato dalla tv.

Diletta Leotta: spuntano due rivali, ecco chi sono

Conduttrice e volto simbolo di Dazn, Diletta Leotta ha regalato ai titoli di calcio non solo il racconto delle varie partite, ma anche la sua bellezza e la sua professionalità. Ogni settimana, con il suo microfono, è scesa in campo per raccogliere le dichiarazioni dei vari protagonisti del calcio, ma in vista della prossima stagione, la presenza della Leotta come volto di Dazn non sarebbe così scontata.

Secondo il giornalista Giuseppe Candela, infatti, ci sarebbero due giornaliste pronte a prendere il suo posto: “Diletta Leotta è la regina e non ha nulla da temere’ ripetono dalle parti di Dazn. Rumors insistenti danno però in fortissima ascesa Giusy Meloni ed Eleonora Incardona” scrive il giornalista tra le pagine della rubrica ‘C’è Chi dice’ pubblicata sul settimanale Chi.

Tra Giusy Meloni ed Eleonora Incardona, tuttavia, in pole per prendere, eventualmente il posto della Leotta, ci sarebbe Giusy Meloni: “Giusy Meloni è solo omonima della premier ed è legata a Marco Mezzaroma (…) È arrivata a Dazn nell’agosto scorso, ma nella prossima stagione potrebbe avere un ruolo ancora più centrale”, scrive ancora Giuseppe Candela.

Indiscrezioni che, per il momento, non sono state confermate e che non turbano affatto Diletta Leotta che, sebbene sia in vacanza con la famiglia, continua a condividere contenuti sui social mostrandosi serena e felice. Diletta Leotta, dunque, abbandonerà davvero l’impegno a Dazn lasciando il posto ad una collega?

Per ora si tratta di ipotesi, ma non è da escludere che il futuro televisivo di Diletta possa essere a Mediaset. Dopo aver condotto La Talpa, per lei, la Leotta condurrà un nuovo programma Mediaset? Per capire cosa accadrà effettivamente, non resta che aspettare la presentazione dei palinsesti.