Una delle fiction più amate dal pubblico di Raiuno è sicuramente Don Matteo che, da ben 14 edizione, fa compagnia ai telespettatori riscuotendo sempre un grandissimo successo. Protagonisti indiscussi della serie, sin dalla prima puntata, sono Terence Hill, Nino Frassica e Nathalie Guetta interpretano rispettivamente Don Matteo, il Maresciallo Cecchini e Natalina.

Nelle ultime edizioni, Terence Hill ha deciso di lasciare la fiction e il ruolo da protagonista è stato affidato a Raoul Bova che, nei panni di Don Massimo ha conquistato l’affetto del pubblico. In ogni stagione di Don Matteo, poi, non mancano le guest star. In passato, infatti, in una puntata, ha anche recitato Belen Rodriguez e, nella prossima stagione, arriverà un altro nome clamoroso.

Don Matteo 15: il nome bomba che arriva nel cast

Le riprese di Don Matteo 15 sono già cominciate e andranno avanti per diversi mesi in quel di Spoleto, città che accoglie il cast della fiction e dove si svolgono tutti gli episodi dopo l’addio a Gubbio, città in cui sono state ambientate le prime stagioni.

Le puntate della quindicesima stagione di Don Matteo che, probabilmente saranno trasmesse nel 2026 dalla Rai avranno diversi personaggi che animeranno la fiction nei vari episodi. Tra i tanti attori, spicca anche la presenza di una delle donne del mondo dello spettacolo più amate dal pubblico.

Secondo quanto anticipa Vanity Fair, nel cast di Don Matteo 15 ci sarà anche Diletta Leotta. Il nome della conduttrice è già diventato virale, ma ad oggi, non si sa quale sarà il suo ruolo. Non è la prima volta che personaggi televisivi partecipano alla serie tv.

Come detto, in passato, ha partecipato ad un episodio anche Belen Rodriguez rendendo più intrigante la trama esattamente come accadrà con l’arrivo di Diletta Leotta. Per quest’ultima, quella nella fiction di Raiuno, non sarà la prima prova da attrice.

In passato, infatti, Diletta Leotta ha recitato nel film 7 ore per farti innamorare e nel cinepanettone Chi ha incastrato Babbo Natale? mostrando una buona predisposizione alla carriera da attrice. Con Don Matteo, tuttavia, si misurerà con una fiction storica della Rai e tra le più seguite e amate dal pubblico.

Le riprese sono cominciate lo scorso 9 giugno ma non si sa quando, sul set, arriverà anche Diletta Leotta, attualmente a Miami dove è impegnata con il Mondiale per club che sta raccontando per Dazn per cui continua a raccontare le emozioni del calcio per la gioia di tutti i tifosi.