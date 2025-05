Tra le fiction Rai più amate dal pubblico c’è sicuramente Don Matteo, giunta alla quattordicesima stagione e che, nonostante i vari cambiamenti nel cast, continua ad incollare milioni di telespettatori davanti ai teleschermi. Tra gli addii più dolorosi c’è sicuramente quello di Terence Hill che ha deciso di lasciare lo storico personaggio cedendo il testimone a Raoul Bova che interpreta don Massimo.

Figura fondamentale del successo della fiction è sicuramente quella del Maresciallo Cecchini, interpretato sin dalla prima stagione da Nino Frassica e che, nel corso delle puntate, ha collaborato con tanti capitani interpretati da attori che sono entrati nel cuore dei fan come Flavio Insinna, Simone Montedoro e Mariachiara Giannetta.

Il cast di Don Matteo è davvero ricchissimo e tutto, in modo diverso, è molto amato dal pubblico Rai che aspetta di vedere presto in onda le nuove puntate. Tuttavia, in attesa della nuova stagione, c’è un altro spoiler bomba che sta letteralmente facendo impazzire il popolo del web.

Da Don Matteo al Paradiso delle signore: chi è l’attore che sbarca nella soap Rai

Le fiction della Rai sono da sempre molto amate dal pubblico e, negli ultimi anni, anche le soap opera. Dopo il successo di Un posto al sole, la Rai ha deciso di trasformare Il paradiso delle signore, nata come fiction, in una vera e propria soap opera. In onda tutti i giorni, nel pomeriggio di Raiuno, Il paradiso delle signore ha un successo clamoroso al punto che è stata confermata la nuova stagione che prenderà il via a settembre.

Le riprese de Il paradiso delle signore 10 dovrebbero cominciare a breve e, nel cast, dovrebbe esserci una stella indiscussa di Don Matteo. In attesa di scoprire se nel cast tornerà Alessandro Tersigni con il suo Vittorio Conti, secondo alcuni rumors, tra i protagonisti de Il paradiso delle signore 10 dovrebbe esserci Simone Montedoro che, in Don Matteo, ha interpretato l’amatissimo capitano Giulio Tommasi, marito di Patrizia, la figlia del maresciallo Cecchini.

L’addio di Simone Montedoro a Don Matteo è stato un duro colpo per i fan della fiction che, nel corso delle stagioni successive si sono consolati con delle incursioni da guest star dell’attore. Ora, Simone Montedoro sarebbe pronto a tornare nelle case degli italiani con Il paradiso delle signore.

Per il momento, tuttavia, si tratta di indiscrezioni non confermate. Le prime notizie ufficiali arriveranno quando il set della soap opera di Raiuno riaprirà ufficialmente.