È morto John Peter Sloan, che ci ha insegnato l’inglese col sorriso

È scomparso all’improvviso John Peter Sloan, l’insegnante d’inglese famoso per la sua partecipazione a Zelig. È accaduto a Menfi, in Sicilia, dove si trovava in vacanza, aveva solo 51 anni. Non sono stati noti i motivi del decesso.

John Peter Sloan è stato un grande: a 16 anni lascia l’Inghilterra e viaggia in Europa come cantante e chitarrista, fino ad approdare in Italia, dove fonda il gruppo rock The Max. Quando nasce la figlia, decide di abbandonare la carriera da musicista per dedicarsi all’insegnamento dell’inglese instaurando un metodo, il suo metodo, basato sulla componente ludica. Per noi poveri italiani – che l’inglese non lo sappiamo mai – le lezioni di John Peter Sloan sono state molto più formative di qualsiasi altra lezione d’inglese a scuola. Potevamo ridere e imparare da un’insegnante che si era inventato un modo unico di spiegare le cose. Il successo del suo metodo e del suo personaggio lo portarono sul palco di Zelig e sul palco di altri teatri, come attore e regista di spettacoli rivolti a studenti, stranieri che vivono in Italia e amanti dell’inglese.

Uno dei volti più noti di Zelig, fonda la sua prima scuola d’inglese a Milano nel 2011, poi a Roma, poi a Menfi, in Sicilia, isola cui dedicò un film: Smith di Sicilia. Cantante, attore teatrale, comico, regista, scrittore, insegnante, muore improvvisamente a 51 anni. Si trovava a Menfi con la sua compagna: “soffriva di asma, aveva un enfisema, ma niente di preoccupante. Poi, ieri sera, è stato trasferito in ospedale, ha avuto un aggravamento e non c’è stato nulla da fare”, ha spiegato la sua agente.

John Peter Sloan ci mancherà, abbiamo imparato l’inglese più da lui che dai nostri prof. e abbiamo riso, abbiamo riso un sacco.