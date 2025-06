La serie turca Forbidden Fruit, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì e disponibile in streaming su Mediaset Infinity, continua a conquistare il pubblico con una trama avvincente e personaggi dai destini intrecciati.

Ecco alcune anticipazioni esclusive sui primi episodi della nuova stagione, che promettono colpi di scena e tensioni emotive.

Le due sorelle: caratteri a confronto e destini incrociati

Protagoniste di Forbidden Fruit (Yasak Elma) sono due sorelle, Yildiz e Zeynep, profondamente diverse ma legate da un forte legame familiare. Yildiz è una giovane ambiziosa, disposta a tutto pur di raggiungere una vita agiata e di successo, mentre Zeynep incarna l’onestà e i sani principi, con un carattere rigoroso e determinato. La vita di Zeynep subisce una svolta quando entra in scena Alihan Tasdemir, il nuovo capo di un’azienda dove lei lavora come impiegata.

Alihan, affascinante e potente uomo d’affari, si mostra sia protettivo che dominante, creando così un’atmosfera di tensione emotiva e aspettative contrastanti. La relazione tra i due si sviluppa tra dolcezza e incomprensioni, soprattutto dopo che Alihan decide di trasferire la collega Eda, suscitando in Zeynep un senso di delusione e frustrazione. Parallelamente, Yildiz viene assunta come cameriera presso la casa di Ender, una donna ricca e manipolatrice, sposata con Halit, un uomo d’affari influente e potente. La proposta che Ender rivolge a Yildiz è sconvolgente: sedurre Halit per facilitare il divorzio, così da mantenere intatti i suoi privilegi economici e sociali.

Spinta dal desiderio di migliorare la propria condizione sociale, Yildiz accetta l’incarico e si confida con la sua amica Sengul, che però nutre sospetti sulle vere intenzioni di Ender. Con il passare del tempo, però, il rapporto tra Yildiz e Halit si fa sempre più intenso: Halit inizia a ricoprirla di attenzioni, rivelando un coinvolgimento sincero che però si inserisce in un contesto di tradimenti e intrighi. Quando Yildiz scopre le doppiezze di Ender, decide di reagire smascherandola davanti a Halit. Questo gesto dà il via a una serie di eventi drammatici: Halit incarica un uomo di sorvegliare Ender e intercetta le sue comunicazioni, scoprendo così la relazione segreta tra Ender e Sinan, un altro personaggio coinvolto nelle trame di potere e inganni.

Sul fronte lavorativo, Zeynep prende una decisione importante assumendo Yeter, una donna dal passato complicato ma dotata di grande determinazione. Questa nuova assunzione potrebbe portare ulteriori sviluppi e complicazioni all’interno dell’azienda e nella vita personale di Zeynep. Nel frattempo, la crescente vicinanza tra Zeynep e Alihan continua a essere segnata da momenti di dolcezza alternati a gesti impulsivi e autoritari da parte di lui.

La tensione emotiva tra i due si fa sempre più palpabile, lasciando il pubblico in attesa di scoprire come si evolverà la loro storia d’amore. Forbidden Fruit si conferma così una serie ricca di colpi di scena, con protagoniste femminili forti e complesse, immerse in un intreccio di passioni, tradimenti e lotte per il potere. Gli episodi in onda e disponibili su Mediaset Infinity promettono di mantenere alto il livello di suspense e coinvolgimento per tutta la settimana.