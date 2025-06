Il set de Il paradiso delle signore 10 è stato ufficialmente riaperto e le riprese sono in corso e dureranno per mesi per regalare nuove puntate ed emozioni intense ai telespettatori di Raiuno che aspettano con ansia il ritorno della soap opera. Durante le ultime settimane di agosto, la Rai trasmettere le ultime puntate della nona stagione per poi mandare in onda le puntate della decima stagione dall’8 settembre 2025.

Le novità della soap opera di Raiuno saranno davvero tante e riguarderanno non soltanto la trama, ma anche i nuovi personaggi che porteranno scompiglio nel magazzino di Milano. Sono diversi, infatti, gli attori arrivati sul set per interpretare nuovi personaggi.

Il cast de Il paradiso delle signore 10: chi sono i nuovi attori

La prima, grande novità riguarda l’arrivo nel cast de Il paradiso delle signore 10 di Simone Montedoro. L’attore, amatissimo dal pubblico per aver interpretato il capitano Tommasi in Don Matteo, vestirà i panni di Fulvio Rinaldi il cui arrivò creerà nuove dinamiche all’interno del magazzino.

Il suo fascino, stando alle prime indiscrezioni, non passerà inosservato e farà perdere la testa a diverse donne. Tuttavia, non è esclusa la nascita di una vera e propria storia d’amore per Fulvio Rinaldi con un personaggio storico della soap opera di Raiuno o con una new entry.

Il pubblico di Raiuno, poi, darà il benvenuto anche a Iuliana Calcatinci che interpreterà il personaggio di Caterina. Non ci sono spoiler sulla storia di Caterina, ma vista la giovane età dell’attrice, è probabile che interpreti una nuova Venere visto che Rosa, al termine della nona stagione, ha stravolto la propria vita. L’attrice, tuttavia, potrebbe interpretare anche la figlia di un altro personaggio storico della soap dando vita ad un colpo di scena.

Le anticipazioni ufficiali sulla decima stagione de Il paradiso delle Signore non ci sono ancora, ma qualcosa comincia a trapelare dai social dove Roberto Farnesi ha pubblicato una foto dall’ufficio di Umberto Guarnieri, il personaggio che interpreta, descrivendolo come un luogo molto pericoloso.

Da ciò che si evince, dunque, Il paradiso delle signore 10 regalerà grandi emozioni e grandi colpi di scena. Seguitissima e amatissima dal pubblico di Raiuno, la soap opera è ormai un prodotto di punta della televisione di Stato al punto che, la sospensione della messa in onda, ha fatto registrare un notevole calo degli ascolti.

Il countdown, dunque, per il ritorno de Il paradiso delle signore è ufficialmente partito.