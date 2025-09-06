Le puntate in onda dall’8 al 12 settembre 2025 promettono di svelare intrecci avvincenti, in cui l’amore, la moda e i conflitti familiari si intrecciano nella Milano degli anni ’50.

Al centro dell’attenzione c’è il personaggio di Marcello Barbieri, pronto a un passo importante nella sua storia con Adelaide di Sant’Erasmo.

Il Paradiso delle Signore 10: le anticipazioni della settimana dall’8 al 12 settembre 2025

Lunedì 8 settembre la decima stagione si apre con la riapertura del grande magazzino milanese che dà il titolo alla serie. Tra le new entry figura Fulvio Ranaldi, un nuovo magazziniere dal passato tormentato, la cui presenza porterà nuovi sviluppi nelle storyline. Allo stesso tempo, Botteri lavora alla nuova collezione a tema cinema, mentre fervono i preparativi per la sfilata che farà da fulcro della settimana. La notizia della nomina di Odile a capo di Galleria Milano Moda apre a un nuovo capitolo: la giovane stilista è determinata a rilanciare la maison con un tocco innovativo. Nel frattempo, a casa Gallo si accende la disputa per la scelta del padrino del piccolo Andrea, in vista del battesimo imminente.

Il giorno successivo, martedì 9 settembre, Adelaide e Marcello rientrano a Villa Guarnieri dopo una lunga vacanza estiva. Il giovane Barbieri è entusiasta anche per un importante premio che riceverà durante una cerimonia al Circolo, ma la sua felicità è messa in ombra dalla presenza ingombrante di Umberto, il quale ha preso una decisione strategica su Odile. Delia, alle prese con una crisi creativa per la sua collezione di parrucche, si prepara alla sfilata mentre Roberto propone idee interessanti per l’evento. Nel frattempo, Odile cerca una collaborazione con l’attrice Marina Valli, che aggiungerà prestigio e fascino alla passerella.

Mercoledì 10 settembre segna un momento di tensione: Fulvio accetta il ruolo di magazziniere, ma nasconde la verità a sua figlia Caterina. Salvatore, invece, si oppone fermamente alla scelta imposta dai suoceri per il padrino di Andrea, mentre Marcello si mostra nervoso e insicuro, percependo ancora la presenza ingombrante di Umberto nella vita di Adelaide. Dopo aver scoperto che suo fratello Matteo ha trascorso la notte con Marina Valli, Marcello ha un’intuizione per la sfilata che potrebbe cambiare le carte in tavola. Un malore di Fulvio porta Enrico a soccorrerlo, e il magazziniere si apre rivelando dettagli del suo passato. La lite in casa Gallo sembra inarrestabile, ma Concetta ha un piano per mettere pace.

Giovedì 11 settembre, durante la premiazione al Circolo, Adelaide fa una dichiarazione pubblica di stima e affetto nei confronti di Marcello, provocando una crisi in Umberto. Nel frattempo, Marina Valli accetta di sfilare per il Paradiso, rifiutando la proposta di Odile, che corre da Matteo per un chiarimento sentimentale. Rosa torna a Milano con un dono per Roberto, mentre la battaglia per il padrinato del piccolo Andrea si fa sempre più accesa, con i coniugi Gallo che puntano su Tarcisio, cugino di Elvira. Concetta però non si arrende e cerca di cambiare le cose.

Il venerdì 12 settembre sarà la giornata cruciale: Marcello decide di fare la proposta di matrimonio ad Adelaide, confidandosi con Matteo. Nel giorno del battesimo e della sfilata, Concetta ha un malore che obbliga Elvira a trovare una madrina all’ultimo minuto. Roberto intende promuovere il romanzo di Rosa, che nel frattempo incontra Odile per parlarle del suo libro. Botteri convince Fulvio a non nascondere più la verità a Caterina. La sfilata, organizzata da Botteri, è un successo clamoroso e Marina Valli sorprende tutti con un gesto inaspettato che lascia Odile scioccata. Nel frattempo, Umberto tenta un disperato tentativo per riconquistare la contessa Adelaide.

Le anticipazioni più attese riguardano senza dubbio il rapporto tra Marcello Barbieri e Adelaide di Sant’Erasmo. Dopo mesi di alti e bassi, la coppia si prepara a uscire allo scoperto, ufficializzando il loro legame sia a Villa Guarnieri che nel mondo del Paradiso. Questo passo non sarà gradito a Umberto, ancora legato ai sentimenti per Adelaide e disposto a tutto pur di riconquistarla. Marcello, consapevole dell’ingombrante presenza di Umberto, decide di sorprendere tutti con una mossa coraggiosa: chiederà ufficialmente la mano di Adelaide, proponendole il matrimonio. La contessa, sebbene colta di sorpresa, accetterà con gioia, sancendo così un nuovo capitolo della loro storia d’amore.