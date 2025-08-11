Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, è uno degli artisti italiani più amati dal pubblico e più apprezzati dagli addetti ai lavori. Poliedrico, dinamico, originale, eclettico, innovativo ma anche profondo, con la sua musica riesce a trasmettere emozioni sempre diverse conquistando sia la parte più romantica dei fan che quelli più energici. Dopo aver mosso i primi passi come dj, la sua carriera è iniziata alla fine degli anni Ottanta, lanciato da Claudio Cecchetto.

Dopo l’esordio musicale con il singolo Walking, comincia una carriera artistica che continua oggi durante la quale ha collezionato successi e riconoscimenti. Oltre ad aver venduto tantissimi dischi, è riuscito a creare anche qualcosa di unico con il Jova Beach Party, un tour sulle spiagge durante il quale il concerto si trasforma in una grande festa e che ha attirato migliaia di fan in tutta Italia.

Un vero e proprio animale da palcoscenico che, in 40 anni di carriera, si è cimentato in attività sempre diverse riuscendo a creare anche un vero impero economico.

Il patrimonio di Jovanotti: ecco a quanto ammonta

Jovanotti non è solo un artista perché nel corso degli anni ha investito i propri guadagni aprendo due società, Soleluna Srl e Yo Company Srl di cui detiene la maggioranza delle azioni e della proprietà, che si occupano di produzione discografiche e di spettacoli. Come scrive Money, stando ai dati del 2022, le due società hanno incassato rispettivamente 32,2 milioni di euro dal 1994 e 23 milioni di euro dal 1995.

Sempre al 2022, sommando i guadagni della sua attività artistica e quella della sua attività imprenditoriale, Jovanotti avrebbe incassato 56 milioni di euro.

Con vari guadagni annuali, dunque, ad oggi, Lorenzo Cheribini avrebbe messo su un patrimonio milionario a cui si sommano i proventi derivanti dai vari diritti. Jovanotti, infatti, ha registrato ben 100 marchi da Jovanotti a Jova, da Soleluna a Jova Beach Party, da Sbam! a JovaTv fino a Jova Raja, Jova Beach Radio e a tutte le versioni grafiche possibili del Jova Beach Tour.

Non mancano, poi, i proventi derivanti dal suo canale You tube che conta oltre 1 milione di iscritti e ha generato più di 858 milioni di visualizzazioni e da cui guadagnerebbe circa 4.930 euro.

Non si conoscono, invece, i proventi derivanti dalle sua partecipazioni televisive. Anche il cachet relativo alla sua presenza sul palco del Festival di Sanremo come super ospite non è stato svelato visto che la Rai difficilmente diffonde tali dati.