I palinsesti Rai per la prossima stagione non sono ancora stati presentati ma c’è già una sicurezza: al timone della nuova edizione di Domenica In ci sarà ancora Mara Venier. Ad ufficializzarlo è stata la conduttrice che, ai microfoni del Corriere della Sera, ha confermato la propria presenza per festeggiare il cinquantesimo anniversario della trasmissione.

Mara Venier, tuttavia, ha spiegato che vorrebbe condurre un’edizione corale di Domenica In facendosi affiancare da altri personaggi. Negli scorsi giorni, oltre alla proposta di Fiorello, sono spuntati alcuni nomi come quelli di Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio. Tuttavia, nelle ultime ore, è arrivato un annuncio che cambia il futuro della trasmissione.

Mara Venier: l’annuncio che cambia il futuro di Domenica In

Considerato uno dei migliori parolieri italiani, Cristiano Malgioglio è diventato anche un personaggio televisivo grazie alla partecipazione come giudice sia a Tale e Quale Show che ad Amici. La presenza di Malgioglio a Domenica In accanto all’amica Mara Venier aveva già scatenato l’entusiasmo del pubblico, ma purtroppo, è arrivato l’annuncio che in pochi si aspettavano.

Pur essendo grato della proposta, a quanto pare, Malgioglio sarebbe intenzionato a rifiutare non volendosi scontrare come Amici. Anche nella prossima stagione televisiva, infatti, il pomeridiano settimanale di Amici andrà in onda ogni domenica, alle 14 su canale 5, sfidando la Domenica In di Mara Venier. Una sfida che la Malgioglio non vuole raccogliere come fa sapere Repubblica.

“Lo stesso artista, però, è stato confermato da Carlo Conti nella giuria di Tale e Quale Show, assieme a Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi”, si legge sul quotidiano.

Amico sia di Mara Venier che di Maria De Filippi, Malgioglio non vuole scegliere tra le due conduttrici nonostante i giudici del serale di Amici saranno annunciati solo a marzo del prossimo anno quando comincerà ufficialmente la seconda fase del talent show.

In attesa di scoprire se rifiuterà davvero Domenica In, Malgioglio si sta godendo l’estate dopo ave lanciato la sua nuova hit estiva prodotta insieme al gruppo musicale cubano Gente de Zona intitolata Alè Alè. Con una carriera ricchissima di grandissimi successi musicali e non solo, Malgioglio continua ad essere molto corteggiato in tv per il carattere schietto, diretto e senza peli sulla lingua che piace tantissimo al pubblico che sarebbe pronto a seguirlo anche in una veste diversa, da quella che ha ricoperto negli ultimi anni, a Domenica in.