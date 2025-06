Myrta Merlino, dopo aver lasciato La7, ha accettato di sostituire Barbara D’Urso alla conduzione di Pomeriggio Cinque. Una scelta coraggiosa considerando il forte affetto del pubblico di canale 5 nei confronti della D’Urso che è stata alla guida della trasmissione per 18, lunghi anni. Nonostante la pesante eredità, tuttavia, Myrta Merlino ha portato nella trasmissione la sua professionalità che, però, non ha totalmente convinto il pubblico.

Se gli ascolti della scorsa stagione sono stati considerati accettabili da Mediaset, quelli della stagione che sta per concludersi sono andati decisamente peggio. La sfida con La vita in diretta di Alberto Matano è stata quasi sempre vinta dalla Rai e da qui la scelta di Mediaset di dare il via ad un cambiamento della trasmissione.

Mediaset cambia Pomeriggio Cinque: chi potrebbe arrivare al posto di Myrta Merlino

Volto del Tg5, dopo aver ricoperto per due anni consecutivi il ruolo di opinionista del Grande Fratello, per Cesara Buonamici, Pier Silvio Berlusconi avrebbe pensato ad un’avventura nuova e impegnativa. Secondo quanto fa sapere Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, Mediaset sarebbe intenzionata a puntare sulla Buonamici per sostituire Myrta Merlino alla conduzione di Pomeriggio Cinque.

“Pier Silvio Berlusconi vorrebbe tanto Cesara Buonamici ma, al momento, i giochi non sono ancora chiusi”, scrive Dandolo che svela anche quello che sarà il futuro della Merlino. Nessun addio a Mediaset per quest’ultima, ma un cambio di rete. Dopo aver condotto per due anni un programma d’informazione, ma anche di intrattenimento come Pomeriggio Cinque, la Merlino sarebbe pronta a lasciare canale 5 per trasferirsi su Rete 4, canale che Mediaset riserva ai talk show, soprattutto politici e d’informazione.

Il futuro della Merlino, dunque, potrebbe essere proprio su Rete 4 alla guida di un nuovo format in cui possa sfoggiare la sua preparazione anche politica.

“Myrta Merlino finalmente potrà lasciare Pomeriggio 5 e dedicarsi a un programma di approfondimento settimanale su Rete 4. Da tempo sia i vertici del Biscione, sia la diretta interessata non vedevano l’ora di liberare lo spazio pomeridiano che fu di Barbara D’Urso per molti anni”, scrive ancora Alberto Dandolo su Oggi.

Per il momento, però, si tratta di indiscrezioni non confermate che, tuttavia, potrebbero diventare ufficiali tra qualche settimana quando saranno presentati i palinsesti Mediaset per la stagione 2025/2026. Per Cesara Buonamici e Myrta Merlino, dunque, sono settimane di frenetica attesa: per entrambe, Pier Silvio Berlusconi che vorrebbe anche la regina della Rai, avrebbe pensato a nuove soluzioni per esaltare le loro qualità professionali.