Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino diventa una serie tv

Se c’è un libro che parla di tossicodipendenza e che è stato letto da tutti negli anni ’80 è “Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino”, firmato Christiane F. per volontà dell’autrice di rimanere anonima (Christiane Vera Felscherinow), diventato best seller prima e film famosissimo di Uli Edel con Natja Brunkhorst e David Bowie dopo.

La storia è quella della minorenne Christiane che si fa di eroina insieme ai suoi amici, che batte il quartiere della stazione di Berlino per rimediare soldi per farsi, tra il degrado e la sporcizia. Qualcuno dei suoi amici muore, altri ce la fanno a disintossicarsi. È una trama crudissima che rivelò agli italiani miopi di quegli anni, i pericoli dell’eroina ma anche la fascinazione per un mondo di dissolutezza e trasgressione.

(Sotto, la vera Christiane F.)

Oggi, Constantin Television e Amazon Studios hanno rivelato il cast principale di quella che sarà la serie tv di “Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino”: Jana McKinnon (Christiane), Michelangelo Fortuzzi (Benno), Lena Urzendowsky (Stella), Bruno Alexander (Michi), Jeremias Meyer (Axel) e Lea Drinda (Babsi).

Al contrario del film che vede come unica protagonista Christiane, la serie tv sarà corale e riguarderà un gruppo di 6 persone, 3 ragazze e 3 ragazzi. Gli 8 episodi saranno diretti da Philipp Kadelbach mentre Annette Hess sarà la sceneggiatrice e produttrice creativa. La serie tv sarà prodotta da Oliver Berben e con tutta probabilità, potremo vederla a fine 2020 su Prime Video, ma non c’è ancora niente di certo in proposito.

Reggerà il confronto con la crudezza del libro e del film? Ci sarà qualcuno che interpreterà Re David Bowie in concerto? Attendiamo di saperne di più.