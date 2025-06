Il Vicepresidente dell’azienda lombarda è sicuramente molto amato dal pubblico italiano, anche perché ha preso in eredità dal papà la sua determinazione e la passione in ciò che fa. Ha inoltre sempre fatto parlare molto di sé, sia per il suo lavoro che per la sua storia d’amore con Silvia Toffanin. I due si sono infatti conosciuti nel 2001, durante una partita di beneficenza del Milan, e da quel momento non si sono più lasciati. Negli anni hanno anche messo al mondo i due figli Lorenzo e Mattia.

Il palinsesto milanese avrebbe ora creato un panico in casa Rai, dato che potrebbe prendere con sé un altro noto personaggio.

Chi arriva a Mediaset: il personaggio”rubato” alla Rai

Da poco è stato annunciato l’arrivo, nel palinsesto Mediaset, del comico Max Giusti. Quest’ultimo potrebbe infatti condurre un nuovo programma nel preserale di Canale 5, andando così ad alternarsi a Gerry Scotti e Paolo Bonolis. A svelarlo è stato il portale Fan Page, venuto a conoscenza che nei giorni scorsi l’azienda avrebbe contattato anche Alessandro Cattelan per cercare di portarlo con sé. “Nelle scorse settimane il Biscione avrebbe provato un approccio al conduttore di Sky” – si legge in rete – “per portarlo sulle reti Mediaset a partire dalla prossima stagione”.

Sempre secondo le indiscrezioni, al momento non ci sarebbe alcuna trasmissione per Cattelan. Dietro al suo ingaggio, potrebbe infatti esserci una “strategia” da parte dell’azienda tv di togliere volti importanti alla concorrenza rappresentata da Rai. “Pier Silvio Berlusconi vorrebbe provare a soffiare alla concorrenza talent che potrebbero in qualche modo infastidire le reti di Cologno Monzese” – dice il rumour – “innanzitutto provare a bloccarli per sottrarli ad altri, poi costruire progetti intorno a loro per rinnovare le reti…”. Nel frattempo, si sta parlando anche dell’arrivo in Mediaset di Vincenzo Schettino, che ha condotto in passato su Rai 2 il programma La Fisica dell’Amore.

Le voci dicono che l’azienda di Pier Silvio Berlusconi avrebbe inoltre messo gli occhi sul giornalista Andrea Scanzi, anche se la trattativa con lui sembra essere fallita. “Il tentativo per ora è naufragato“, si legge. Potrebbero però esserci altre novità a riguardo, ma occorrerà aspettare la presentazione ufficiale dei palinsesti Mediaset che si terrà il prossimo 8 luglio a Cologno Monzese.