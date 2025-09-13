Sarabanda resta uno dei programmi più amati dal pubblico di Mediaset e il suo ritorno durante la programmazione estiva ha scatenato l’entusiasmo del pubblico. Nonostante il successo ottenuto in un periodo relativamente difficile per la televisione, Sarabanda ha lasciato il posto ad Avanti un altro di Paolo Bonolis che è tornato a far compagnia ai telespettatori di canale 5 ogni giorno, alle 18.45.

I fan di Sarabanda, tuttavia, hanno ricevuto un regalato da Mediaset che ha deciso di chiudere la stagione con un super torneo dei campioni, trasmesso in due serate su Italia 1. A trionfare è stato Scacco Matto (all’anagrafe Marco Briano) che è riuscito a battere lo sfidante Francesco (alias Gengis Khan). Proprio il vincitore Scacco Matto ha rilasciato un’intervista in cui ha svelato un retroscena sul montepremi.

Sarabanda, la verità sul montepremi: parla Marco Scacco Matto

Marco Briano, durante la partecipazione a Sarabanda, ha dimostrato di avere una grande preparazione musicale. Tuttavia, riuscire a vincere le varie sfide per portare a casa il titolo di campione non è stato affatto facile perché, come ha rivelato a Fanpage, ha avuto un vero e proprio crollo.

“In quei giorni di registrazione ho avuto una vera e propria crisi di nervi…Ero stanco morto…Non ho mai avuto tempo di staccare la testa…Zero riposo, zero lucidità…”, ha spiegato Scacco Matto ammettendo di aver fatto molta fatica a battere i suoi avversari, allo stesso modo preparatissimi.

Nel corso dell’intervista, oltre a raccontare le emozioni vissuti durante la partecipazione a Sarabanda, il campione del game musicale più amato della televisione italiana, ha svelato anche la verità sul montepremi vinto. La giornalista di Fanpage ha, infatti, fatto notare a Scacco Matto di aver portato a casa ben 176mila euro sommando le somme vinte sia durante le puntate della fascia quotidiana di Sarabanda che quelle del torneo dei campioni.

Soldi che, però, non sono ancora arrivati: “No, non è ancora arrivato nulla…Ho parlato con la produzione e mi hanno detto che, probabilmente, dovrò aspettare qualche mese…Credo che a quel punto riceverò tutto insieme…”, ha fatto sapere il supercampione del game show di Enrico Papi.

Quando, però, il montepremi arriverà, Marco Briano ha svelato di volerli investire nell’acquisto di una casa: “La priorità resta sempre la casa, è il mio obiettivo principale…Poi vediamo se rimarrà qualcosa da investire…”, ha detto Scacco Matto che, poi, sulla rivalità con Gengis Khan, ha svelato che tutto è rimasto nello studio – “Aveva dei modi un po’ eccentrici, sicuramente…Faceva delle espressioni curiose durante le sfide, che a volte sembravano fatte a mo’ di provocazione…Ma sono cose rimaste in puntata, sono finite lì…Non è mai stato antisportivo con me, ci tengo a sottolinearlo…”.