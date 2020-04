Smallville: il cast si riunisce virtualmente per beneficenza

Anche Smalville partecipa alle tante iniziative di beneficenza per l’emergenza coronavirus e si riunisce virtualmente per raccogliere fondi per Ronald McDonald House di Los Angeles, associazione che ha lo scopo di aiutare famiglie che hanno figli ricoverati in ospedale.

Dopo la reunion di Friends, di Parks & Recreation, di Chuck e altre, a riunirsi ora è il cast di Smalville, la serie televisiva statunitense trasmessa in Italia per la prima volta nel 2002, legata alle avventure di Superman ma ambientata ai nostri giorni. Tom Welling, Michael Rosenbaum e Kristin Kreuk, interpreti di Clark Kent, Lex Luthor e Lana Lang, si riuniranno virtualmente per ricordare Smalville, parlare dei retroscena, svelare curiosità, e soprattuto per rispondere alle domande dei fan. Attraverso la chat, i vincitori di un contest, potranno partecipare attivamente alla reunion e tutte le donazioni ricevute andranno a sostenere le attività del Ronald McDonald House.

Qui le info per partecipare al contest, entrare nella reunion e contribuire alla raccolta fondi.