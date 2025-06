Le riprese de Il paradiso delle signore 10 sono ufficialmente cominciate e sul web cominciano a circolare le prime indiscrezioni su ciò che potrebbe accadere nelle nuove puntate che andranno in onda, sempre nel pomeriggio di Raiuno, a partire da settembre. Dopo il finale di stagione con la contessa Adelaide tornata a Milano e Umberto che ha scoperto di essere il vero padre di Odile, in tanti si chiedono come si evolveranno le vicende del magazzino milanese.

Nel cast ci saranno nuovi arrivi e tante conferme, ma soprattutto, sarà la trama a regalare colpi di scena e grandi emozioni sin dalle prime puntate. A svelarlo è Roberto Farnesi che tornerà ad indossare i panni di Umberto Guarnieri che dovrà fare i conti con Odile provando ad instaurare un legame padre-figlia con lei.

Spoiler Il paradiso delle signore 10: cosa accadrà nelle prime puntate di settembre

Non ci sarà il tempo di abituarsi ai nuovi personaggi o alle nuove storie per il pubblico della soap opera di Raiuno perché, sin dalle prime puntate de Il paradiso delle signore 10, saranno catapultati in un clima di tensione, ricco di emozioni, ma anche di colpi di scena che stravolgeranno la trama che, finora, ha appassionato i telespettatori.

Nel cast arriverà la new entry Simone Montedoro, amatissimo per aver interpretato il capitano Tommasi in Don Matteo ed è confermata la presenza di Vanessa Gravina, Pietro Masotti e Roberto Farnesi che, approfittando della location dove stanno girando le nuove puntate, ha regalato ai fan un piccolo spoiler su ciò che vedranno a partire dall’8 settembre 2025, giorno in cui la soap opera tornerà ufficialmente in onda su Raiuno a partire dalle 16.

“Posso soltanto dirvi che l’ottava stagione daily del Paradiso delle signore partirà subito molto forte. Ci vediamo a settembre”, ha scritto Farnesi in una storia pubblicata su Instagram scattata nella piazza dove si svolgono alcune delle scene più importanti della soap.

Le riprese della decima stagione del Paradiso sono cominciate da poche settimane e andranno avanti per tutta l’estate per regalare una stagione adrenalinica e che sarà dedicata a Pietro Genuardi, scomparso a causa di una malattia e che ha interpretato Armando Ferrarsi.

Proprio Farnesi, tornando sul set, ha dedicato un post all’amico e collega scrivendo: “Questa stagione del Paradiso è dedicata a te”. Non è da escludere, dunque, che la decima stagione del Paradiso si apra con un tributo a Pietro Genuardi la cui scomparsa ha addolorato amici, colleghi e fan.