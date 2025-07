Temptation Island non smette di stupire e, in attesa della nuova puntata, in onda oggi, mercoledì 23 luglio 2025, arriva una clamorosa indiscrezione su una delle coppie più criticate dell’edizione. Sin dalla prima puntata, alcune coppie hanno diviso il pubblico con il racconto della loro storia d’amore. Tra i vari protagonisti, quelli che, sin dalla presentazione, hanno incuriosito tutti, sono sicuramente Alessio e Sonia M.

I due avvocati pugliesi, fidanzati da otto anni, hanno sorpreso i telespettatori arrivando chiedendo il falò di confronto sin dalla prima puntata. Sonia, di fronte ad alcune dichiarazioni del fidanzato, profondamente delusa, ha deciso di mettere immediatamente fine all’avventura non trovando, però, corrispondenza dall’altra parte. Alessio, infatti, ha rifiutato il falò abbandonando il villaggio e aspettando la successiva decisione di Sonia in albergo. Proprio su Alessio e Sonia, sul web, è diventata virale una clamorosa indiscrezione.

Alessio e Sonia M. di Temptation Island 2025: l’indiscrezione che cambia tutto

Nel corso della terza puntata di Temptation Island 202, trasmessa il 17 luglio, Alessio e Sonia M. si sono confrontati al falò sotto lo sguardo di Filippo Bisciglia. Da parte di Alessio non è arrivata alcuna scusa nei confronti della fidanzata che è stata accusata di non avergli permesso di concludere l’esperienza nel villaggio. Le parole del 39enne hanno deluso e ferito fortemente Sonia M. che ha commentato così l’atteggiamento del fidanzato.

“Questa per me è una delusione immensa, le sue parole sono state come un’operazione senza anestesia. Ha detto agli altri ragazzi che non sa se mi ama e non sa nemmeno se mi ha mai amata. Per me sono cose gravissime ed è per questo che ho chiesto il falò anticipato. A me sembra che lui non abbia un cuore. Lui è stato malvagio e meschino, mi ha dato una sofferenza enorme. Io sono allibita, pensavo che mi sarei trovata davanti un uomo pentito. Mi ero precipitata qui, perché nonostante le sue brutte parole, speravo in un tuo cambiamento“.

Al termine del confronto durante il quale Alessio ha promesso anche d’iniziare un percorso psicologico, i due si sono lasciati ma oggi arriva una clamorosa indiscrezione secondo cui sarebbero tornati insieme. “Buongiorno Deianira, sono tornati insieme i due avvocati di Temptation Island…”, è il testo della segnalazione ricevuto e pubblicata su Instagram da Deianira Marzano.

“Sono pure tornati a vivere insieme…La notizia è vera al 100%…Sono un loro conterraneo ed ho diversi amici che vivono nel loro paese…”, si legge ancora nella segnalazione condivisa dall’esperta di gossip. Dopo la tempesta, dunque, tra Alessio e Sonia M. sarebbe tornato il sereno.