Temptation Island 2025 sta ottenendo un successo strepitoso, gli ascolti delle puntate in prima serata hanno praticamente battuto ogni record, a dimostrazione che il programma piace tanto al pubblico. Intanto uno degli ex concorrenti del reality ha raccontato alcuni retroscena su quello che accadrebbe dietro le quinte del reality delle coppie di Canale Cinque.

Rivelazioni inaspettate che riguarderebbero alcune richieste che gli autori farebbero ai concorrenti dietro le quinte di Temptation. Parole che – se fossero vere – getterebbero diverse ombre sul programma. Mentre si attende la finale di quest’edizione, che ha regalato moltissimi colpi di scena, una delle concorrenti più amate di sempre ha voluto raccontare una serie di cose.

Temptation Island, cosa accade dietro le quinte del programma?

Mentre Temptation Island anche nell’edizione 2025 continua a macinare ascolti, Fabrizio Corona ha parlato con due ex concorrenti che gli avrebbero rivelato cosa accadrebbe davvero dietro le quinte. L’ex re dei paparazzi è ormai noto per la sua comunicazione “contro tendenza” e la sua attività di “denuncia” nei confronti di diversi programmi televisivi targati Mediaset.

Per quanto riguarda il reality delle coppie, Corona avrebbe sentito Perla Vatiero che avrebbe raccontato come gli autori, nel corso del programma, parlerebbero ai concorrenti. “Una cosa scontata è che gli autori non ti vengono certo a dire il tuo fidanzato piange per te, loro ti vengono a dire che al tuo fidanzato non frega niente (…)“. Poi ha aggiunto che in un momento d debolezza, questa strategia riuscirebbe a dare la forza al concorrente per continuare a fare quello che sta facendo, come magari avvicinarsi a un tentatore o a una tentatrice. Se fosse vero quanto raccontato dalla vincitrice del Grande Fratello, vorrebbe dire che potrebbe esserci una strategia mirata a spingere su alcune dinamiche.

Corona ha poi sentito anche Lino Giuliano che a Corona ha raccontato come gli autori, quando lui ha partecipato a Temptation Island, non avrebbero avuto problemi a consigliargli di divertirsi. L’allora concorrente del reality delle coppie, infatti, si avvicinò a Maika e decise di uscire single, iniziando una storia con la tentatrice, che è durata circa un mese. La storia del concorrente è poi nota, si è riavvicinato alla sua ex, avrebbe anche dovuto partecipare al Grande Fratello, ma a causa di un commento – da lui fatto sui social – ritenuto omofobo, la produzione ha deciso di eliminarlo ancor prima dell’inizio del programma.

Le rivelazioni fatte da Corona hanno suscitato un certo clamore tra gli utenti social, bisognerà capire se il programma in un certo qual modo deciderà di rispondere o se preferirà il silenzio. Staremo a vedere.