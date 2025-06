L’estate è una stagione che mette a dura prova le coppie e, anche quest’anno, torneranno le emozioni di Temptation Island che, ancora una volta, sarà condotto da Filippo Bisciglia. Nuove coppie, non sposate e senza figli, sono pronte a mettersi alla prova vivendo per ventuno giorni nel villaggio dei tentatori e delle tentatrici per capire se il rapporto che stanno vivendo può avere un futuro.

La data da segnare sul calendario è giovedì 3 luglio quando, salvo clamorosi colpi di scena, in prima serata, sarà trasmessa la prima puntata di Temptation Island 2025 che tornerà a regalare ascolti importanti a Mediaset dopo i flop registrati da The Couple e dall’Isola dei Famosi 2025.

Temptation Island 2025: chi sono le coppie e quando iniziano le registrazioni

Come fanno sapere le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, le registrazioni delle nuove puntate di Temptation Island inizieranno la prossima settimana e si svolgeranno in un villaggio nuovo. Dopo le ultime edizioni che hanno avuto come location un villaggio della Sardegna, quest’anno, Temptation Island si svolgerà in Calabria dove Filippo Bisciglia accoglierà le coppie che sono state scelte dalla redazione del programma.

Per scoprire i nomi delle coppie, tuttavia, sarà necessario aspettare i giorni precedenti alla messa in onda delle nuove puntate. Secondo alcune voci di corridoio, tuttavia, si vocifera della probabile presenza di una coppia del trono over. Giuseppe e Rosanna, usciti dal programma in questa stagione, sulla possibilità di partecipare al programma, hanno fornito una risposta diversa: se lui ha dichiarato che, in questo momento della relazione non parteciperebbe mai, lei è sicura che è proprio all’inizio di una storia che ci si dovrebbe mettere alla prova.

L’altra coppia che è stata accostata a Temptation Island è quella di Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, fidanzati da oltre un anno. Sempre più uniti e felici e con il sogno di avere un figlio, la coppia è attualmente in vacanza in Spagna: deciderà davvero di mettere alla prova la relazione partecipando a Temptation Island 2025?

Secondo Lorenzo Pugnaloni, tuttavia, ci saranno sicuramente degli ex protagonisti di Uomini e Donne tra i tentatori e le tentatrici. Il nome più gettonato è quello di Amal, ex corteggiatrice, nella stagione di Uomini e Donne che si è appena conclusa, di Michele Longobardi. Tuttavia, altri single potrebbero arrivare anche da precedenti edizioni del dating show di canale 5.

In attesa di scoprire i nomi ufficiali, il countdown per il ritorno in tv di Temptation Island è già partito.