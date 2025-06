Mediaset non cambia e, anche per la prossima stagione televisiva, punta ancora tutto su Maria De Filippi e i suoi programmi. A settembre, torneranno così in onda Uomini e Donne e Amici ma anche Tu sì que vales, lo show del sabato sera che, ogni anno, fa registrare ascolti importanti. Grazie al talento unico dei concorrenti e alla simpatia della giuria, Tu sì que vales rappresenta una certezza per Mediaset che ha deciso di aprire la stagione 2025/2026 ancora con il talent show.

In onda da anni, la nuova edizione del programma di canale 5 avrà un’importante novità. Da settimane, si vociferava di un cambiamento in giuria che, ad oggi, è diventato ufficiale. Tra i giudici, così, arriva un nome davvero clamoroso.

Tu sì que vales 2025: chi arriva in giuria

I punti cardini di Tu sì que vales non cambiano. In giuria, così, resta salda al suo posto Maria De Filippi che, nonostante i vari impegni con Uomini e Donne, Amici e C’è posta per te, non rinuncia al talent show del sabato sera di canale 5. Accanto alla conduttrice, non abbandona il suo posto in giuria Rudy Zerbi che continua ad essere uno dei giudici storici del programma. Confermata, poi, anche Luciana Littizzetto che ha sostituito Teo Mammucari.

La grande novità, invece, riguarda Gerry Scotti: dopo anni, infatti, il conduttore lascia la giuria di Tu sì que vales a causa dei vari impegni televisivi che avrà nella prossima stagione televisiva. Al suo posto, arriva un altro mostro sacro della televisione italiana ovvero Paolo Bonolis.

La conferma arriva direttamente dal settimanale Chi che conferma la scelta di Maria De Filippi di puntare su Bonolis per sostituire Gerry Scotti che lascia, così, il programma e la sua Scuderia. Nella prossima edizione di Tu sì que vales, dunque, al posto della Scuderia Scotti potrebbe esserci la Scuderia Bonolis.

Confermatissimo, invece, il trio dei conduttori: a settembre, torneranno a presentare i concorrenti, di ogni età e proveniente da ogni angolo del mondo, ci saranno Alessio Sakara, Giulia Stabile e Martin Castrogiovanni. Come sempre, le registrazioni delle nuove puntate di Tu si que vales cominceranno d’estate per poi essere trasmesse a settembre in prima serata su canale 5.

Per la nuova edizione del programma, dunque, Mediaset potrà contare su una super squadra che, sulla carta, ha già convinto tutti i telespettatori che, probabilmente, dovranno scegliere tra Tu sì que vales e Ballando con le stelle.