Tutti i divertentissimi errori sul set di Frankenstein Junior in questo video

Nel 1974 è uscito un film destinato a fare la storia della comicità. Si tratta di Frankenstein Junior (Young Frankenstein in originale), il capolavoro di Mel Brooks che fa la parodia del film Frankenstein, l’horror Universal del 1931 interpretato dal grandissimo Boris Karloff. Il film di Brooks l’abbiamo visto tutti e conosciamo le battute a memoria. Nonostante siano passati 45 anni, resta un capolavoro di humor insuperato, non a caso in Italia con le sue 500.000 copie è il DVD classico più venduto nella storia dell’home video.

Merito della sceneggiatura firmata Mel Brooks e Gene Wilder, che interpreta anche il dottor Frankenstein in un cast d’eccezione: Peter Boyle nei panni del mostro, Marty Feldman in quelli dell’indimenticato Igor e Cloris Leachman come Frau Blücher, il nome che fa imbizzarrire il cavallo.

Qui sopra potete vedere tutti gli errori sul set, che hanno minato la concentrazione dei nostri eroi. Non dev’essere stato per niente facile tentare di non sganasciarsi dalle risate a ogni singola ripresa.