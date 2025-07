Al centro delle trame troviamo Michele, sempre più convinto che un sogno con Agata possa contenere la chiave per risolvere il mistero della scomparsa di Assane. Nel frattempo, i rapporti tra Viola ed Eugenio si complicano, mentre la gestione di Gagliotti come amministratore delegato dei cantieri suscita preoccupazioni crescenti in Roberto e Marina.

Nei prossimi episodi, Michele non potrà più ignorare il messaggio che crede di aver ricevuto in sogno da Agata. Convinto che il sogno indichi il luogo dove potrebbe essere sepolto il corpo di Assane, Michele decide di intraprendere un’azione rischiosa per confermare le sue intuizioni. Nonostante le preoccupazioni di Silvia e Rossella, Michele si mostra determinato a portare avanti la sua indagine personale.

Grazie all’aiuto di Damiano, le autorità avvieranno ufficialmente le ricerche nel luogo indicato da Michele, ma i dubbi sulla sua stabilità mentale aumenteranno, creando un’atmosfera di tensione e sospetto intorno alla sua figura. Questa storyline mette in evidenza la lotta tra razionalità e fede, tra speranza e realtà, mentre Michele sfida il destino per scoprire la verità sulla sorte di Assane.

Tensioni tra Viola ed Eugenio e la crisi nei cantieri

Parallelamente, Viola si trova a dover affrontare un confronto difficile con Eugenio, riguardo a un imminente viaggio a Milano per un’operazione medica. La reazione di Eugenio, inaspettata e intensa, lascia Viola profondamente turbata, aggiungendo un ulteriore strato di dramma alle vicende personali dei protagonisti.

Nel frattempo, a mettere in crisi l’equilibrio all’interno dei cantieri sono le scelte dell’amministratore delegato Gagliotti. Roberto e Marina osservano con crescente preoccupazione le sue decisioni, che sembrano minacciare la stabilità e la buona gestione dell’azienda. Questa situazione li costringerà a cercare soluzioni che possano limitare i danni, mettendo a dura prova la loro pazienza e la loro capacità di mediazione.

Le puntate andate in onda dal 3 all’8 luglio hanno visto il ritorno di Giulia e Luca da una visita in una struttura di lungo degenza che non li ha convinti, mantenendo la speranza di avere ancora tempo per affrontare la malattia di Luca. Tuttavia, la serenità è stata spezzata da eventi imprevisti.

Rossella ha dovuto confrontarsi con una situazione complicata riguardante Daniele Fusco, mentre Viola ha assunto il ruolo di insegnante per Damiano inaspettatamente. La salute di Eugenio ha subito un brusco peggioramento, accrescendo le preoccupazioni di Ornella.

Marina ha tentato di persuadere Chiara a rompere l’accordo con Gagliotti, mentre i soci dei cantieri hanno eletto un nuovo amministratore delegato, con Gennaro che ha ottenuto il ruolo grazie al voto di Chiara, escludendo Roberto e Marina dalle decisioni operative.

Parallelamente, Michele ha ripreso la sua inchiesta contro i Gagliotti con il supporto di Elena e della radio, celebrando anche il trentennale della morte del padre Ettore. In ambito personale, Micaela ha accettato una nuova sfida di danza, mentre Samuel si è mostrato allegro nonostante sia conteso tra due donne. Infine, Luca ha vissuto un momento di sconforto legato al peggioramento della sua malattia.