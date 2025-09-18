Dopo un’estate difficile vissuta accanto alla sorella che ha avuto un incidente, Barbara De Santi è tornata ufficialmente sui social ma anche nel parterre del trono over di Uomini e Donne. Nella scorsa stagione, dopo aver frequentato il cavaliere Ruggiero D’Andrea, Barbara De Santi aveva lasciato la trasmissione proprio con lui. La relazione, però, non ha superato l’estate e oggi Barbara è tornata single.

Durante il confronto al centro dello studio nel corso di una delle ultime registrazioni, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Ruggiero e Barbara hanno confermato di non voler tornare insieme. Se, tuttavia, il cavaliere ha preferito non restare in trasmissione, Barbara ha deciso di mettersi subito in gioco restando nel parterre del trono over.

La segnalazione su Barbara De Santi dopo il suo ritorno a Uomini e Donne

Il ritorno di Barbara De Santi nel parterre del trono over di Uomini e Donne ha scatenato una varie reazioni ma a far discutere è soprattutto una segnalazione sulla dama storica della trasmissione di Maria De Filippi. L’ex cavaliere del programma, Luca Panont ha rivelato all’esperto di gossip e del mondo di Uomini e Donne Lorenzo Pugnaloni che Barbara in passato avrebbe frequentato il marito di una dama di qualche edizione fa del dating show.

“Frequentava solo gente che era nel programma per creare dinamiche e rientrare. Poi, ho la sfortuna che abita pure a 5 minuti da casa mia. Usciva anche col marito di Isabella mentre erano sposati, questo me lo confessò a me direttamente…Mi ha sempre dato l’impressione che soffriva a stare fuori dal programma. Quella è la sua vita. Faceva pure le ripetizioni a mia figlia di matematica. Una volta rientrata nel programma è sparita. Prima chiamava un giorno sì e uno anche”, è il testo della segnalazione.

A lanciare una frecciatina a Barbara De Santi è stato anche Giovanni Siciliano che, in un video pubblicato sui social, ha detto: “Ho saputo la notizia che Barbara De Santi si trova lì nel parterre. Ops, che casualità. Ha fatto vedere che un mese prima della fine della stagione lei uscisse con Ruggiero per far vedere che non sta lì per riscaldare la sedia e accidentalmente, durante l’estate, tutto è finito e adesso si trova là seduta”.

Barbara De Santi, per il momento, non ha replicato alla segnalazione e alla frecciatina di Giovanni ma nei prossimi giorni, la dama del trono over che potrebbe replicare sia a Luca Panont che a Giovanni Siciliano.