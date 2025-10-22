Una destinazione ideale per chi desidera una vacanza al mare in autunno, offrendo un perfetto connubio tra clima mite, paesaggi naturali incontaminati e un’offerta turistica a costi contenuti.

Questo arcipelago, formato da dieci isole vulcaniche è una meta sempre più apprezzata per fuggire dall’inverno europeo e godere di temperature piacevoli e di un’atmosfera rilassata.

un paradiso low cost per il mare a novembre

Con temperature che oscillano tra i 23 e i 28°C anche nel mese di novembre, Capo Verde rappresenta una delle poche mete dove è possibile ancora godere di sole e mare in autunno. L’arcipelago, che ha come capitale Praia, è noto per il suo clima tropicale secco, caratterizzato da brevi piogge da settembre a ottobre e da un vento costante che mitiga la calura. Le isole principali – Sal, Boa Vista e Santiago – offrono scorci unici e attività per tutti i gusti.

L’isola di Sal, facilmente raggiungibile grazie all’aeroporto internazionale Amilcar Cabral, è celebre per la località di Santa Maria, con le sue lunghe spiagge di sabbia bianca e il mare turchese. Qui, il clima mite di novembre consente di praticare sport acquatici come il surf e lo snorkeling in condizioni ideali. Non meno affascinante è Boa Vista, con il suo paesaggio più selvaggio dominato da dune dorate e spiagge praticamente deserte, perfette per chi cerca relax e immersioni nella natura. Novembre è anche il periodo ideale per osservare la fauna marina, tra cui tartarughe e pesci tropicali, in un ambiente ancora poco contaminato dal turismo di massa.

Oltre alle spiagge, Capo Verde sorprende per la varietà dei suoi paesaggi e per il patrimonio culturale. L’isola di Fogo ospita il Pico do Fogo, un imponente vulcano attivo che, con i suoi 2.829 metri di altitudine, rappresenta il punto più alto del paese. Le escursioni fino al cratere offrono panorami mozzafiato e un’esperienza diretta con la potenza naturale dell’arcipelago.

L’isola di Santiago è la più popolosa e culturalmente ricca, con la capitale Praia che pulsa di vita e movida, soprattutto attorno a Piazza XII Settembre, cuore della città dove musica e feste si alternano ogni sera. Da non perdere è la visita a Cidade Velha, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 2009. Questa storica cittadina conserva le tracce del passato coloniale portoghese, con le rovine della fortezza reale di San Filippo e le stradine acciottolate che raccontano storie di pirati, commerci e incontri culturali.

A novembre, Capo Verde vive uno dei suoi periodi migliori: le giornate soleggiate e le notti miti favoriscono attività all’aperto come trekking, immersioni e sport acquatici. L’offerta turistica si è evoluta negli ultimi anni, con la nascita di pacchetti vacanze low cost che consentono di combinare volo, soggiorno e servizi aggiuntivi come transfer e noleggio auto.

Dal punto di vista geografico, l’arcipelago si divide in due gruppi di isole: le Ilhas do Barlavento a nord e le Ilhas do Sotavento a sud. Le isole montuose come Santiago e Santo Antão godono di un clima più umido e verdeggiante, mentre quelle più orientali, come Sal e Boa Vista, sono più aride e battute dal vento proveniente dal Sahara, che contribuisce a mantenere le temperature piacevoli anche in autunno.

Il clima tropicale secco garantisce una temperatura media costante intorno ai 26°C, con il mare che varia tra i 22 e i 29°C a seconda delle stagioni. Questo rende Capo Verde una delle poche destinazioni atlantiche in cui è possibile godersi il mare tutto l’anno, soprattutto per chi cerca una pausa da temperature più rigide.