L’estate in Italia si anima con una ricca serie di sagre e feste di paese ad agosto, eventi che rappresentano un’occasione unica per riscoprire le tradizioni culinarie e culturali locali da nord a sud del Paese. In un mese tradizionalmente dedicato alle vacanze, queste manifestazioni offrono un’alternativa autentica per chi resta vicino a casa, celebrando prodotti tipici e piatti storici in atmosfere di festa e convivialità.

Le tradizioni gastronomiche protagoniste delle sagre estive

In Piemonte, nel cuore del Monferrato, si rinnova l’appuntamento con la Sagra del fritto misto alla piemontese a Montaldo di Cerrina, dal 22 al 25 agosto e di nuovo nel weekend successivo. Qui il fritto misto viene preparato al momento e accompagnato dal tradizionale bagnet verd, una salsa verde tipica, insieme ad altre specialità regionali come gli agnolotti e il vitello tonnato. Le serate sono animate da musica dal vivo che cambia ogni giorno, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente.

Spostandosi in Lombardia, in Val Seriana si celebra la pasta fresca degli scarpinocc, caratterizzati dalla tipica forma a “scarpa” e ripieni di formaggio, uova, pane raffermo, burro e spezie. La festa si tiene a Parre dal 22 al 24 agosto, dove si possono gustare anche altri piatti tipici come la bergna, carne di pecora stagionata, e la polenta.

In Liguria, a Gaiazza di Ceranesi, il 9 e 10 agosto si tiene la sagra dedicata al pansoto, una pasta ripiena solitamente condita con la salsa di noci, ma anche con pesto e Castelmagno, accompagnata da serate danzanti molto partecipate.

Nel Trentino, la Festa ta Mont della Val San Nicolò, è un evento che si svolge il 2 e 3 agosto nelle antiche baite di montagna, dove si possono degustare piatti tipici come speck, canederli, gulash e krapfen, e partecipare a escursioni guidate e attività per bambini.

Dal Nord al Sud: un viaggio tra sapori e tradizioni

Il Friuli Venezia Giulia ospita la storica Sagra del frico di Carpacco, quest’anno in programma il 9, 10, 14-17 agosto. Il frico, preparato in modo tradizionale con patate e croccante doratura, è protagonista insieme a grigliate, polenta, birre artigianali e vini locali. L’evento offre anche musica dal vivo, dj set e spazi dedicati ai più piccoli con giochi gonfiabili.

Venendo verso est, nelle Valli del Pasubio (Veneto) si celebra la soppressa, un insaccato morbido e antico, dall’8 al 15 agosto. La sagra è occasione per degustare la soppressa con polenta e pane caldo, ma anche in ragù e altre preparazioni tradizionali, accompagnata da visite guidate e spettacoli popolari.

In Emilia Romagna, a San Carlo dal 7 al 17 agosto si tiene la sagra della Zucca e del Cappellaccio alla Ferrarese (“caplaz”), pasta fresca fatta a mano dalle “azdore”. I cappellacci vengono conditi con burro e salvia, ma anche con sughi innovativi a base di noci, marsala e tartufo. L’evento è molto partecipato e prevede grandi tavolate, musica e intrattenimento per tutte le età.

In Toscana, ad Aquilea (Lucca), dal 1° al 17 agosto nei weekend si celebra la zuppa di Aquilea, piatto contadino con erbe spontanee, fagiolo rosso e cavolo nero, accompagnato da torte salate e grigliate. La sagra si svolge in sinergia con il festival “Ballando sotto le stelle”, che anima le serate con musica e danze.

In Umbria, a Sellano, dall’8 al 10 agosto si degustano la Fojiata e la Attorta, due preparazioni antiche: la prima una torta salata con erbette e pecorino, la seconda un dolce con frutta secca, cacao, cioccolato, amaretti e spezie, accompagnate da salumi e tartufi locali.

Specialità regionali e feste dedicate ai prodotti tipici

La Valle d’Aosta propone dal 13 al 15 agosto a Oyace la tradizionale Festa della Fontina Dop, formaggio a pasta semicotta prodotto con latte vaccino intero di una sola mungitura. L’evento offre una grande tavolata per assaggiare piatti tipici a base di Fontina, accompagnata da gare sportive, concerti, spettacoli per bambini e una mostra dedicata al percorso produttivo del formaggio.

In Abruzzo, a Campli dal 19 al 24 agosto, la porchetta è la protagonista indiscussa della sagra che ne celebra una delle versioni più rinomate del territorio, con degustazioni lungo le vie del borgo e la tradizionale gara per il miglior porchettaio.

Nel Lazio, a Sermugnano (Viterbo), si tiene la sagra degli gnocchi di patate nel periodo di ferragosto, con le cuciniere locali che preparano diverse salse e ricette storiche, accompagnate da un’atmosfera di festa semplice e autentica fatta di giochi tradizionali e balli.

In Basilicata, il Canestrato di Moliterno IGP, formaggio a pasta dura di latte di pecora e capra, è celebrato durante le Notti del Canestrato il 9 e 10 agosto con degustazioni e ricette tipiche lungo le vie del borgo.

Il Molise ospita a San Pietro Avellana una delle feste più partecipate dedicate al tartufo nero estivo (2-3 agosto), con piatti tipici, mercatini e escursioni nei boschi alla scoperta del pregiato fungo ipogeo.

In Campania, a Cancello ed Arnone dal 1° al 3 agosto si svolge la White Fest, dedicata alla Mozzarella di Bufala Campana Dop, con degustazioni di mozzarelle, bocconcini e preparazioni gourmet, inclusa la pizza, accompagnate da eventi collaterali.

La Calabria celebra il Festival delle Alici del Tirreno Cosentino a Fuscaldo dal 31 luglio al 3 agosto, con alici fritte, spaghetti alla liquirizia e piatti gourmet a base di pesce azzurro, accompagnati da musica dal vivo e spettacoli.

Nel Salento, a Cannole dal 10 al 14 agosto si rinnova la tradizione della Sagra della municeddha, lumache locali cucinate in vari modi tra cui soffritte e al sugo, una delle sagre pugliesi più longeve e amate.

Infine, in Sicilia, a Salemi si festeggia la busiata, pasta fresca tipica del trapanese, con sette varianti di preparazione abbinate a vini locali, musica popolare e aperture serali dei musei.

Eventi estivi in Toscana: la Sagra del Fritto Misto di Pozzolatico

A Impruneta (Firenze), dal 12 al 15 giugno si è tenuta la 15ª edizione della Sagra del Fritto Misto presso il Centro Ricreativo Culturale di Pozzolatico. La manifestazione ha offerto un ricco menù di specialità di mare, come polpette di pesce con maionese agli agrumi, frittura di calamari e gamberi, frittura di baccalà con patatine, oltre a opzioni vegetariane e vegane. Gli stand gastronomici hanno funzionato tutte le sere e domenica anche a pranzo, accompagnati da musica dal vivo e dj set.

L’evento, organizzato dalla Cooperativa Sportiva Centro Storico Lebowski, ha avuto anche uno scopo benefico, sostenendo la Scuola Calcio Francesco “Bollo” Orlando e altre attività sociali della cooperativa. La sagra ha rappresentato un momento di aggregazione importante, unendo buona cucina e intrattenimento in un contesto di solidarietà.