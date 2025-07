Dai borghi storici alle città di mare, dal nord al sud del Paese, sono molte le località dove è possibile godersi un soggiorno piacevole e low cost.

Scopriamo insieme venti mete economiche per le vacanze estive in Italia, luoghi ideali per chi desidera evadere dalla routine senza spendere una fortuna.

Le migliori destinazioni low cost per l’estate in Italia

Trieste, Friuli-Venezia Giulia

Affacciata sul Mar Adriatico, Trieste è una città che incarna un mix unico di tradizioni mediterranee, mitteleuropee e slave. Il suo centro storico è dominato dalla Piazza Unità d’Italia, una delle piazze più grandi e suggestive d’Europa, che si affaccia direttamente sul mare. Da non perdere la passeggiata sul Molo Audace, il Teatro Romano del I secolo a.C. e il Canal Grande, cuore del Borgo Teresiano. A pochi chilometri dalla città, il Castello di Miramare con il suo parco all’italiana racconta storie di epoche passate e amori sfortunati. Trieste, con il suo porto tra i più importanti del Mediterraneo, offre anche un clima mite e una posizione strategica per scoprire l’Europa centrale e l’Adriatico.

Chamois, Valle d’Aosta

Meta ideale per chi cerca una vacanza green e sportiva, Chamois è il comune più alto della Valle d’Aosta, raggiungibile solo tramite funivia da Buisson o a piedi attraverso sentieri panoramici. Qui le automobili sono bandite, il che garantisce un soggiorno all’insegna della mobilità dolce e del rispetto per l’ambiente. I trekking verso il Lago di Lod e il Col de Nana regalano viste spettacolari sul Cervino, mentre i servizi di bike sharing estivi facilitano l’esplorazione del territorio. Chamois fa parte del consorzio delle Perle delle Alpi, che promuove un turismo sostenibile e di qualità.

Valle del Chiese, Trentino-Alto Adige

Questa valle, attraversata dal fiume Chiese, è un tesoro nascosto tra montagne, laghi e antichi borghi. Località come Brione e Bondone offrono un’atmosfera autentica, con murales, chiese storiche e masi tradizionali. Qui si assaporano i piaceri della tavola e si respirano i colori intensi della natura, lontani dal turismo di massa e con costi contenuti.

Biella, Piemonte

Situata ai piedi delle Alpi Biellesi, Biella è una città che unisce storia, arte e natura in un contesto accessibile. Il centro storico si sviluppa su tre livelli, dal quartiere romano del Piano fino al borgo medievale del Piazzo, raggiungibile con una funicolare panoramica. Oltre ai monumenti storici, spiccano gli edifici di archeologia industriale riconvertiti in centri culturali. Nei dintorni, il Santuario di Oropa rappresenta una delle mete religiose più importanti d’Europa.

Conosciuta come la “piccola Venezia”, Chioggia incanta con le sue calli tranquille e i canali pittoreschi. Il Corso del Popolo, il Duomo di Santa Maria Assunta e la Torre dell’Orologio, oggi museo, sono tappe imperdibili. La pescheria, mercato storico rifornito quotidianamente dai pescatori, offre un’esperienza autentica, mentre nel porto si possono ammirare i tipici “bragozzi”. La tradizione del merletto, ancora viva, completa il quadro culturale della città.

Sorrento, Campania

Situata su un terrazzo tufaceo affacciato sul Golfo di Napoli, Sorrento è un gioiello della Costiera Amalfitana, noto per i suoi scorci panoramici e la ricca tradizione artigianale della tarsia lignea e dei merletti. Il centro storico, i giardini agrumati e le marine offrono un’esperienza autentica e accessibile, soprattutto se visitata in bassa stagione. Da Sorrento è possibile esplorare anche i vicini borghi di Massa Lubrense, Meta e Vico Equense, oltre a godere della vista sul Vesuvio e sul mare cristallino.

Rodi Garganico, Puglia

Definito il “giardino del Gargano”, Rodi Garganico è un borgo marinaro con un centro storico caratterizzato da case bianche e circondato da agrumeti e uliveti. Situato nel Parco Nazionale del Gargano, offre spiagge tranquille e un’atmosfera rilassata, meno affollata rispetto alle mete più note della Puglia. Il santuario della Madonna della Libera e il porto turistico sono punti di partenza per escursioni alle isole Tremiti, mentre le saline e i mulini a vento testimoniano la storia antica della zona.

Castelmezzano, Basilicata

Incastonato tra le Dolomiti Lucane, Castelmezzano è un borgo affascinante, famoso anche per il “Volo dell’Angelo”, un’emozionante zipline che collega Castelmezzano a Pietrapertosa, sorvolando gole profonde. Il paesaggio roccioso, le vie ferrate e i sentieri per trekking e mountain bike rendono questa meta ideale per amanti della natura e dell’avventura, con costi contenuti rispetto alle località più turistiche.

La città si erge su una roccia a picco sul Tirreno, con spiagge di sabbia bianca e acque cristalline. Tra le sue attrazioni principali vi sono il Santuario di Santa Maria dell’Isola e la cattedrale romanica siculo-normanna. Tropea è meta perfetta per chi cerca arte, storia e mare a prezzi accessibili, soprattutto fuori stagione. Le spiagge di Capo Vaticano e la baia di Riaci sono ideali per lo snorkeling e il relax.

Trapani, Sicilia

Storico porto e crocevia commerciale, Trapani offre un centro storico ricco di chiese, palazzi e mercati vivaci. Da qui si può raggiungere facilmente il borgo medievale di Erice e le saline con i mulini a vento, simboli della tradizione locale. Le isole Egadi, in particolare Favignana, sono una destinazione imperdibile per chi visita la zona, senza dimenticare la natura selvaggia della Riserva Naturale dello Stagnone.

Cagliari, Sardegna

Spesso considerata solo come punto di accesso all’isola, Cagliari merita una sosta per il suo centro storico e la spiaggia del Poetto. I quartieri storici, come Castello e la Marina, offrono un mix di architettura medievale e barocca, mentre i musei e i parchi cittadini completano l’offerta culturale. La necropoli punico-fenicia di Tuvixeddu è un sito archeologico di grande rilievo e il Castello di San Michele domina la città dall’alto.