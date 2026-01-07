Questo antico quartiere medievale, situato nel cuore del Piemonte, si distingue per la sua perfetta fusione tra storia, natura e panorami mozzafiato, confermandosi come una delle mete imperdibili per gli appassionati di viaggi culturali e suggestioni senza tempo.

Adagiato su una collina a 480 metri di altitudine, Borgo il Piazzo domina dall’alto la città moderna di Biella. La sua atmosfera è resa ancor più magica dalla presenza di una funicolare storica, che collega il borgo alla parte bassa della città, regalando ai visitatori un’esperienza unica, quasi cinematografica, che riecheggia i tempi antichi.

Il cuore del borgo è rappresentato da piazza Cisterna, luogo simbolo dove si ergono il palazzo dei Principi Dal Pozzo della Cisterna e il palazzo Comunale, custodi di una storia nobile e raffinata. Poco distante, il palazzo La Marmora, con la sua elegante facciata neoclassica, ospita una casa museo che racconta la vita della storica famiglia La Marmora attraverso sale affrescate e giardini curati, luogo ideale per una visita primaverile all’insegna della cultura e del relax.

Tra i luoghi più suggestivi spicca la piccola chiesa sconsacrata del Sudario, che conserva un’aura di mistero grazie alla sua pianta quadrata e alle logge da cui un tempo la nobiltà assisteva alle funzioni religiose. Oggi questa chiesa viene utilizzata per eventi culturali, diventando un crocevia di arte e storia.

Il borgo offre anche un importante patrimonio religioso con la Chiesa di San Giacomo, esempio eccellente di architettura gotica risalente al XIII secolo. Al suo interno si trovano opere d’arte di grande valore, tra cui un coro ligneo finemente intagliato, un trittico quattrocentesco e un battistero barocco. Un dettaglio curioso: la chiesa appare leggermente inclinata, un particolare che affascina i visitatori e aggiunge ulteriore fascino al sito.

Borgo il Piazzo e la comunità ebraica di Biella

Una delle peculiarità di Biella, e quindi anche di Borgo il Piazzo, è la conservazione delle testimonianze della comunità ebraica locale. Il borgo ospita infatti il ghetto, la sinagoga e il cimitero ebraico, elementi che raccontano una storia di convivenza e cultura. La sinagoga, nascosta tra le vie del Piazzo, si presenta all’esterno come una modesta abitazione, ma all’interno si apre in una sala riccamente decorata, che rappresenta un autentico gioiello storico e artistico.

Tra le architetture più emblematiche del borgo si segnala la porta della Torrazza, datata 1780, costruita per accogliere il re Vittorio Amedeo III e la regina Maria Antonia Ferdinanda di Spagna, caratterizzata dai suoi caratteristici mattoni rossi a vista.

Borgo il Piazzo si trova in Piemonte, nella provincia di Biella, ed è facilmente raggiungibile sia da Milano che da Torino. Dista circa un’ora e mezza dalla metropoli lombarda e solo 30 minuti dal capoluogo piemontese. Il mezzo più comodo per visitare il borgo è l’auto, con uscita autostradale a Carisio e successivo percorso seguendo le indicazioni per Biella. Il parcheggio si trova nella parte bassa della città, da cui si può salire al borgo con la funicolare storica. È possibile anche raggiungere direttamente Borgo il Piazzo in auto, anche se i posti per il parcheggio sono limitati.

Per chi desidera immergersi completamente nella storia locale, il quartiere Vernato rappresenta una tappa obbligata: le facciate antiche dei palazzi narrano la tradizione manifatturiera dell’Ottocento, epoca in cui concerie e cuoifici alimentavano l’economia del territorio.

Borgo il Piazzo, con le sue viuzze acciottolate, i palazzi storici e i panorami sulle colline circostanti, si conferma così come un gioiello nascosto tra i più affascinanti borghi medievali d’Italia, capace di attirare ogni anno migliaia di visitatori in cerca di autenticità, cultura e bellezza.