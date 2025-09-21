Comprare casa è il sogno di tutti, ma spesso in tanti ci rinunciano per i prezzi sempre più alti. Riuscire ad avere un proprio immobile in grandi città come Roma o Milano può essere un’impresa davvero impossibile così come realizzare il sogno di acquistare una seconda casa al mare.

Avere un posto in cui trascorrere i weekend o le vacanze è il sogno di tanti ma non tutti riescono ad acquistare, ad esempio, una casa che permetta di raggiungere il mare senza percorrere grandi distanze. Chi non ha la fortuna di vivere in località marittime, spesso, deve accontentarsi di concedersi una settimana di vacanza nel posto del cuore. Tuttavia, chi sogna di avere una casa nelle vicinanze del mare, può realizzare il proprio acquistando una delle proprietà in vendita in Calabria e senza spendere una fortuna.

Dove comprare casa in Calabria con un solo euro

In Calabria, è possibile realizzare il sogno di avere una casa senza spendere milioni di euro. A Cinquefrondi, un borgo di circa 6.000 abitanti in provincia di Reggio Calabria che si trova a mezz’ora di distanza da due diversi mari, tra le montagne e fiumi, è possibile acquistare un’abitazione spendendo un solo euro. La cifra, naturalmente, è simbolica ma rientra nell’iniziativa del borgo che ha deciso di mettere in vendita le vecchie abitazioni che, però, devono essere ristrutturate dai nuovi proprietari entro pochi anni.

Quello che propone Cinquefrondi è un investimento a lungo termine che consente agli acquirenti di acquistare casa ad un prezzo simbolico a cui, naturalmente, vanno aggiunte le varie spese come quelle necessarie per rendere abitabile l’immobile.

A fungere da intermediario è il Comune che richiede agli acquirenti di stipulare una polizza assicurativa di circa 250 euro l’anno fino al completamento dei lavori. Se i tempi (in genere i lavori devono essere terminati entro 3 anni) non vengono rispettati, la sanzione può arrivare fino a 20mila euro.

L’euro, dunque, è solo una cifra simbolica perché per capire quanto costa effettivamente una casa vanno calcolate tutte le spese come quelle necessarie per i lavori che, in base alle condizioni dell’immobile, possono essere anche ingenti. A questi si sommano le spese notarili, le pratiche edilizie e gli allacci.

Prima, dunque, di avventurarsi in questo investimento, bisogna calcolare effettivamente il budget che si ha disposizione per coprire tutte le spese necessarie per diventare proprietari di una casa a Cinquefrondi che vi permetterà di trascorrere del tempo al mare.

La lista degli immobili in vendita cambia continuamente in base alle vendite e alla scelta dei proprietari che li mettono a disposizione del Comune.