Ciò che però dobbiamo sapere è che non per forza bisogna solo immaginare, perché molto spesso possono anche essere raggiunte queste mete così tanto ambite. E non si tratta solo di Maldive. Vediamo insieme in quali altri paradisi puoi andare in vacanza.

Maldive sì, ma ci sono anche altre mete poco conosciute ma che, comunque, hanno un mare azzurro e cristallino da far invidia proprio a queste isole e sono davvero a pochi passi da noi. Scopriamoli insieme.

Lidl ti porta in vacanza

Le vacanze sono nel loro pieno corso ma c’è chi già inizia a guardarsi attorno per iniziare a pensare dove poter trascorrere i giorni di ferie che si è prescelto. Ciò che è necessario pensare è che, molto spesso, sì, si sceglie il mare che è accanto a noi, quello dell’Italia e di casa nostra. Ma può anche capitare che, per darsi una botta di vita, si scelga di andare altrove, magari anche all’estero.

Non è sempre detto che mare cristallino sia sinonimo di Isole Maldive, anzi. Ci sono tantissimi altri luoghi che hanno lo stesso posti incantevoli ma che, come dicevamo, sono davvero poco conosciuti. Quali sono? Scopriamole insieme. Non dobbiamo pensare che si tratti soltanto di mete estere. Ciò che conta è guardare anche il mare e la montagna di casa nostra.

Avresti mai pensato che, anche in questa scelta, chi può aiutarti è Lidl? Si perché sui suoi volantini è possibile trovare delle offerte da sogno e da urlo anche per le tue prossime vacanze. Non ci credi? Guardiamone insieme alcune. Partenze nel mese di luglio o nel mese di settembre, a seconda di quale periodo preferisci staccare la spina.

Ecco dove

Luoghi particolari che ti porteranno davvero a rilassarti. Lidl ti accompagna ovunque tu desideri e ti offre vacanze che sono davvero da sogno.

Un esempio? Solo 43€ a notte in Trentino Alto Adige, a Costa di Folgaria, in provincia di Trento. All’hotel “Villaggio Nevada”, con la promo di mezza pensione, l’utilizzo del centro benessere e della piscina, avrai il tuo momento di relax davvero a pochissimo.

Il Villaggio, che si trova immerso nel verde dell’Altopiano di Folgaria, offre numerose opportunità per esplorare la natura circostante durante il periodo estivo, fra i sentieri del Parco Naturale del Monte Corn e il Lago di Lavarone. Cosa aspetti? Corri subito a prenotare.