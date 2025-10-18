Con l’avvicinarsi delle festività natalizie e di fine anno, cresce l’interesse per le destinazioni calde dove trascorrere Natale e Capodanno lontano dal freddo invernale europeo. Le vacanze di dicembre e gennaio rappresentano un periodo molto ambito per viaggiare, ma anche uno dei più costosi dell’anno: chi desidera partire deve organizzarsi con largo anticipo per non rischiare prezzi elevati o disponibilità limitate.

Inoltre, si conferma la tendenza a scegliere mete esotiche e climaticamente gradevoli, capaci di offrire relax, natura e cultura in un unico viaggio.

Destinazioni calde per Natale e Capodanno: un focus sulle mete più ambite

Dubai si conferma una delle mete preferite per il clima mite a dicembre, con temperature intorno ai 25-27 gradi, perfette per godersi spiagge, shopping e eventi esclusivi. La “Città dei record” ospita feste spettacolari per la notte di Capodanno, attirando turisti da tutto il mondo che si divertono in spiaggia o nei locali all’aperto, spesso vestiti in modo leggero o addirittura in costume da bagno. Prenotare con largo anticipo è fondamentale per risparmiare su voli e alloggi.

L’Oman, con il suo clima tropicale arido e temperature massime intorno ai 26°C a dicembre, è l’alternativa perfetta per chi cerca una vacanza tra mare e natura incontaminata. Le spiagge di AlQurm, Raysut e Al Hafah offrono panorami mozzafiato e acque cristalline.

Le Maldive restano il simbolo del paradiso tropicale per eccellenza, ideali per chi cerca relax assoluto e immersioni tra barriere coralline incontaminate. Dicembre è un mese perfetto per visitare gli atolli grazie al clima stabile e soleggiato. Tuttavia, l’esperienza può risultare ripetitiva dopo alcuni giorni per chi non è appassionato di snorkeling o immersioni.

La Thailandia continua a essere una meta di riferimento per chi vuole trascorrere le feste in un clima estivo, con isole come Phuket, Koh Chang e Krabi che offrono spiagge da sogno e una vivace vita notturna, tra feste in spiaggia e mercati locali. Anche Bangkok merita una visita, con il suo mix di tradizione e modernità.

Le Seychelles, con oltre 100 isole tropicali, si distinguono per la loro biodiversità e varietà paesaggistica. La Digue, con la spiaggia di Anse Marron, e Praslin con Anse Lazio sono luoghi imperdibili per gli amanti della natura e del mare cristallino. Il clima tropicale garantisce temperature estive tutto l’anno, rendendo le Seychelles una scelta ideale per chi desidera una vacanza al caldo durante le festività.

Le Hawaii rappresentano una destinazione affascinante per chi vuole unire natura, avventura e relax. Le isole principali – Oahu, Big Island, Maui e Kauai – offrono vulcani attivi, foreste rigogliose e spiagge ampie e spesso poco affollate, anche nel periodo di alta stagione natalizia. Le temperature estive e qualche pioggia sporadica non rovinano l’esperienza di un viaggio che resta indimenticabile.

Zanzibar, arcipelago della Tanzania, è un’altra meta ambita a dicembre grazie al clima caldo e al mare limpido. La zona di Paje e la storica Stone Town offrono un mix tra relax in spiaggia e cultura locale, mentre chi desidera avventure può organizzare un safari nel vicino Serengeti.

Il Brasile, con Rio de Janeiro e le spiagge di Ipanema e Morro de San Paolo, è una meta ideale per chi cerca feste vivaci ma anche momenti di relax in spiagge selvagge come quelle del Lençóis Maranhenses. Lo Yucatan in Messico, con Tulum e Bacalar, offre un mix perfetto tra spiagge caraibiche e siti archeologici maya, mentre la Repubblica Dominicana e le Bahamas rimangono punti fermi per chi vuole unire mare, cultura e divertimento.