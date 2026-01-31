Il power bank è una batteria portatile che negli ultimi anni va molto di moda. Questo perché, in un mondo più digitale che mai, consente di ricaricare dispositivi elettronici quali smartphone, tablet e laptop.

Alternativa piuttosto efficace alla classica e tradizionale presa di corrente, funziona in maniera molto semplice; collegando il vostro dispositivo al power bank, potrete ricaricare il vostro prezioso oggetto informatico. I power bank spesso sono dotati di porte USB per avere una compatibilità universale ed essere più comodi per chi ne fa uso, magari solito a utilizzare più di un dispositivo mobile.

Ma cosa c’è da sapere sull’utilizzo in aereo? Sembra una domanda piuttosto semplice da decifrare, specialmente dopo la descrizione che abbiamo realizzato, ma in verità non è esattamente così. Ci sono alcune nuove regole da considerare in tal senso e che tutti quanti – specialmente coloro che sono soliti a viaggiare – dovrebbero effettivamente conoscere.

Power bank in aereo, come funziona: le nuove regole che dovremmo conoscere

Se viaggiate spesso in aereo, sappiate che il Gruppo Lufthansa ha aggiornato le proprie politche relative alla sicurezza. In poche parole, durante il volo è vietato l’utilizzo dei power bank. A partire da gennaio 2026, non sarà più possibile tenere a portata di mano e/o ricaricare durante il viaggio il vostro cellulare attraverso tale comodo – ma evidentemente pericoloso – dispositivo. O, almeno, non attraverso le compagnie aeree legate al gruppo tedesco, che sono le seguenti:

ITA Airways;

Swiss;

Austrian;

Brussels Airlines.

Sarà possibile trasportarli all’interno di un bagaglio, precisamente fino a un massimo di due a persona. Non può però essere trasferito in un bagaglio da stiva o posizionato nelle cappelliere. Ma perché è stata presa questa decisione?

I power bank sono oggetti molto utili, ma anche assai potenti. In certe condizioni potrebbero far scattare un piccolo incendio, che all’interno di un aereo – che non ha vie di fuga, specialmente in volo – può divenire rapidamente una emergenza enorme. Certo, gli estintori non mancano, e chi lavora dentro un aereo sa cosa fare, ma prevenire è meglio che curare. E così, Lufthansa ha deciso per comportarsi in questo modo. Altre regole da tenere in considerazione?