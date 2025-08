Grazie a una nuova offerta low cost, è possibile vivere un’esperienza indimenticabile in una delle strutture più esclusive e sostenibili della regione, senza rinunciare al comfort e alla natura.

Nel cuore della Puglia, al confine con il Parco Nazionale dell’Alta Murgia, si trova la Biomasseria Lama di Luna, una masseria ottocentesca restaurata con cura in tre anni per valorizzare la bioarchitettura e il feng-shui, nel pieno rispetto della storia e dell’ambiente circostante. Qui, gli ospiti possono rilassarsi in ampie camere luminose con camino, godere di un’infinity pool con acqua salata e passeggiare in giardini coltivati con metodi biologici.

L’offerta attuale propone soggiorni a partire da 85 euro a persona, colazione inclusa, con disponibilità per tutto il mese di agosto, periodo di alta stagione molto richiesto. La struttura è particolarmente apprezzata per i suoi dieci criteri di sostenibilità ambientale, che comprendono:

Energia elettrica fornita al 100% da fonti rinnovabili

Alimentazione biologica a km zero

Accesso senza necessità di auto per ridurre l’impatto territoriale

Utilizzo di prodotti per la pulizia ecologici

Raccolta differenziata superiore all’80%

Lampade a basso consumo energetico

Impiego di pannelli solari per l’acqua calda

Riduttori di flusso per l’acqua e sistemi di recupero e riuso idrico

Questi accorgimenti hanno permesso alla Biomasseria Lama di Luna di ottenere l’etichetta ecologica Eco Bio Turismo ICEA, riconoscimento nazionale per le strutture che adottano pratiche virtuose nel turismo sostenibile.

Perché scegliere la Puglia per una vacanza low cost

La Puglia rappresenta una delle destinazioni più convenienti per chi desidera acquistare o affittare una casa al mare nel Sud Italia. Con oltre 800 km di costa e numerose spiagge premiate con la Bandiera Blu, la regione offre un vasto ventaglio di location adatte a tutte le tasche. Tra le zone più gettonate, il Salento si distingue per le sue acque cristalline, la vita notturna e i borghi caratteristici.

Rispetto ad altre regioni italiane come la Liguria o la Toscana, dove il prezzo medio al metro quadro può superare i 3.000 euro, in Puglia si trovano soluzioni immobiliari decisamente più accessibili, con prezzi medi inferiori a 2.000 euro al metro quadro nelle località più rinomate. Questo rende l’acquisto di una casa al mare non solo una scelta di relax ma anche un investimento immobiliare con buone prospettive di valorizzazione e redditività, soprattutto se si considera il turismo in crescita e la possibilità di affitti stagionali.

Il mercato pugliese è particolarmente indicato per chi desidera unire il piacere della vacanza a un’attenzione crescente verso la sostenibilità ambientale e culturale, grazie anche all’offerta di strutture come la Biomasseria Lama di Luna, che rappresenta un modello di turismo responsabile.

Per chi è ancora indeciso o ha bisogno di un’occasione last minute, diverse piattaforme di viaggio propongono pacchetti vantaggiosi per soggiorni estivi in Puglia e in molte altre località italiane ed europee. Queste offerte includono voli low cost, hotel, pacchetti all inclusive e soluzioni per famiglie, coppie o viaggiatori singoli.

In particolare, la formula all inclusive con colazione e servizi eco-friendly sta diventando un must per chi cerca un soggiorno rilassante senza rinunciare a un’esperienza in armonia con la natura. Le vacanze low cost in Puglia nel 2025 si caratterizzano quindi per un perfetto equilibrio tra qualità, prezzo e sostenibilità.

Per prenotare al miglior prezzo, è consigliabile agire con rapidità, soprattutto per il mese di agosto, tradizionalmente tra i più richiesti. Le disponibilità a tariffe vantaggiose stanno infatti rapidamente esaurendosi, confermando l’appeal crescente della regione.