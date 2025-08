Con Temptation Island 2025 ormai archiviato, è partito ufficialmente il countdown per la nuova stagione di Uomini e donne. Le prime registrazioni della nuova stagione sono state fissate per giovedì 28 e venerdì 29 agosto, giorni in cui riapriranno ufficialmente gli studi del dating show di canale 5 con Maria De Filippi, Tina Cipollari e Gianni Sperti ai loro posti per commentare le varie dinamiche sentimentali.

Nel corso delle prime registrazioni, saranno presentati i cavalieri e le dame del parterre del trono over dove torneranno anche i protagonisti della scorsa stagione come Gemma Galgani e Sabrina Zago che torneranno a cercare l’amore in tv dopo le delusioni vissute.

Non mancheranno, poi, i protagonisti del trono classico. Secondo un’indiscrezione riportata da Lorenzo Pugnaloni, dovrebbero esserci due tronisti sconosciuti e due tronisti che dovrebbero arrivare direttamente da Temptation Island. Gli sconosciuti sarebbero una ragazza pugliese di 24 anni e un ragazzo romano di 27. Che i non noti siano già stati scelti è certo. Sull’identità e le info sopra riportate è doveroso specificare che sono puramente delle indiscrezioni“, fa sapere Lorenzo Pugnaloni.

Uomini e Donne: chi è la star di Temptation Island che ha conquistato Maria De Filippi

Chi saranno, dunque, i tronisti che arriveranno da Temptation Island 2025? L’ufficialità ancora non c’è e arriverà solo con la prima registrazione di Uomini e Donne ma è probabile che, sul trono, ci saranno un uomo e una donna. Il tronista uomo dovrebbe essere un tentatore: Il nome in pole position è quello di Flavio Ubirti, il 24enne che ha lasciato il calcio, pare, per una proposta televisiva.

Tale proposta potrebbe essere proprio quella di Uomini e Donne dove potrebbe ritrovarsi accanto una delle fidanzate dell’ultima edizione di Temptation Island. Secondo voci di corridoio, ad ereditare il trono che, nella scorsa stagione, è stato occupato da Martina De Ioannon potrebbe essere Sarah, l’ex fidanzata di Valerio che, dopo un bacio con la tentatrice Ary, ha chiuso la relazione continuando a frequentare la ragazza single.

A scatenare le voce sarebbe stata Raffaella Mennoia, autrice di Temptation Island e Uomini e Donne che, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha condiviso solo il video di Sarah. Sono davvero tanti, dunque, coloro che sono sicuri che Sarh, a settembre, sarà sul trono di Uomini e Donne.

Dopo il fortunato trono di Martina De Ioannon che ha accettato di partecipare al programma dopo la fine della sua relazione con Raul Dumitras con cui aveva partecipato a Temptation Island, Maria De Filippi e la redazione di Uomini e Donne sperano di avere lo stesso successo con Sarah.