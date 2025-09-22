Roma è la città che tutti, almeno una volta nella vita, dovrebbero visitare. Scegliere cosa vedere è davvero difficile perché in ogni angolo della Capitale ci sono posti che raccontano una storia antichissima fatta di tradizioni tramandate nel corso degli anni. Oltre ai luoghi simbolo come il Colosseo, la Fontana di Trevi, i Fori Imperiali, Piazza di Spagna, Piazza San Pietro e così via, nelle vicinanze della stazione Termini, ci sono luoghi che meritano di ricevere una visita anche durante il tempo di attesa del proprio treno.

La stazione Termini è una delle più grandi d’Europa e, ogni giorno, sono migliaia le persone che arrivano e quelle che partono dopo una vacanza a Roma. In attesa del treno, all’interno della stazione, si può fare shopping ma anche mangiare. Tuttavia, chi preferisce impiegare il tempo di attesa per conoscere altri luoghi può concedersi una deliziosa gira in famiglia.

I luoghi ad un passo da Roma ideali per le gite in famiglia

Per una gita in famiglia, a pochi passi da Roma, si trovano le suggestive Terme di Diocleziano. Si raggiungono tranquillamente a piedi trovandosi a 4 minuti da Termini. Le Terme sono visitabili dal martedì alla domenica dalle 9.30 alle 19 con ultimo ingresso nella biglietteria alle 18. All’interno del complesso termale, merita sicuramente una visita il Museo dell’Arte Salvata. in cui sono custodite opere d’arte che si sono salvate da calamità naturali.

Sempre a piedi, dalla stazione Termini, si può poi raggiungere la Basilica di Santa Maria Maggiore, nota per essere la basilica favorita di Papa Francesco che ha scelto di essere seppellito proprio tra le sue mura. Se la Fontana di Trevi è stupefacente per bellezza e maestosità, lo è anche la Fontana delle Naiadi che si trova al centro di Piazza della Repubblica. Se avete ancora del tempo a disposizione, potete anche visitare la Basilica di Santa Maria degli Angeli.

L’alternativa a tutte le bellezze storiche e artistiche che potete visitare nei pressi della stazione Termine è sicuramente il Mercato Centrale che, tuttavia, richiede maggior tempo a disposizione. Nel mercato centrale di Roma troverete stand gastronomici, tavoli, caffetterie in cui provare tante specialità culinarie, anche di culture diverse.

Infine, meritano anche una visita l’Acquario Romano dove l’ingresso è gratuito e la Porta Magica nota anche come Porta Alchemica, Porta Ermetica o Porta dei Cieli che, attraverso incisioni conduce i visitatori in un viaggio senza tempo ricco di intrighi e misteri.