Tra i percorsi escursionistici più affascinanti del territorio lombardo, spicca ancora oggi il Sentiero del Viandante, un itinerario di grande valore storico e paesaggistico che collega Lecco a Colico. Questo tracciato, lungo circa 45 chilometri, continua ad attirare appassionati di trekking e mountain bike, offrendo un’esperienza unica tra natura, cultura e panorami mozzafiato sul Lago di Como.

Il Sentiero del Viandante risale all’epoca romana e, nel corso dei secoli, è stato utilizzato come via di comunicazione tra i paesi della sponda orientale del Lago di Como. Oggi il sentiero è stato completamente riqualificato e mantenuto, permettendo ai visitatori di immergersi in un ambiente naturale preservato, attraversando boschi, borghi storici e antiche mulattiere. Lungo il percorso si possono ammirare scorci suggestivi sul lago e sulle prealpi lecchesi, con punti di sosta che permettono di apprezzare appieno la bellezza del paesaggio.

Esperienze per camminatori e biker

Negli ultimi anni, il Sentiero del Viandante ha visto un aumento significativo di presenze, anche grazie alla sua accessibilità sia a piedi sia in mountain bike. La varietà del terreno e la presenza di tratti panoramici lo rendono ideale per escursionisti di ogni livello, dai principianti agli esperti. Le strutture di accoglienza lungo il percorso sono cresciute per soddisfare le esigenze dei turisti, con rifugi, agriturismi e punti di ristoro che valorizzano la tradizione gastronomica locale.

L’attenzione verso la sostenibilità ambientale si è intensificata negli ultimi anni, con iniziative volte a mantenere il sentiero pulito e a ridurre l’impatto delle attività turistiche sull’ecosistema circostante. Le amministrazioni locali e le associazioni di volontariato collaborano per promuovere una fruizione consapevole e rispettosa del territorio, incentivando il turismo lento e sostenibile. Inoltre, eventi periodici e camminate guidate arricchiscono l’offerta culturale legata a questo storico cammino.

Il Sentiero del Viandante rappresenta, quindi, non solo un percorso escursionistico ma anche un’occasione per ritrovare un contatto autentico con la natura e con le radici storiche della Lombardia, offrendo una pausa di serenità e bellezza a chiunque decida di affrontarlo.